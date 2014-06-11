Развитие двусторонних отношений между Беларусью и Сербией. Что связывает Минск и Белград?

Новости Беларуси. Глава белорусского государства трижды посещал Сербию: в 1998, 1999 и 2009 годах. В марте 2013 года в Беларуси с официальным визитом находился Президент Сербии. Приоритетное направление развития двусторонних отношений — по-прежнему расширение торгово-экономического сотрудничества. Что ещё сегодня связывает Минск и Белград?

Ольга Макей, СТВ:

Между Минском и Белградом полторы тысячи километров и 20 лет дипотношений. Но связь между странами не измеришь просто годами. 1999 год — самая кровопролитная в Европы после Второй мировой агрессия приводит к распаду страны. 78 дней авиация НАТО бомбила Белград. Это здание, генштаба югославской армии, местные власти оставили нетронутым, словно напоминание о тех годах. Никогда не забудут в Сербии и поддержку со стороны Беларуси в то нелегкое время.

На этих кадрах 1999 года, когда местным жителям казалось, что все обернулось против них, на аэродроме, подвергающегося бомбежкам Белграда, приземляется самолет Александра Лукашенко. Именно Беларусь тогда открыто поддержала Республику и осудила агрессоров. Такое здесь не забудут.

Жители Сербии:

Я вам хочу сказать, поддержка в тот момент была очень важна. Мы благодарны Беларуси. Это прекрасная страна и я очень хочу там побывать.

В то время любая поддержка для Сербии была на вес золота. Мы до сих пор благодарны вашему Президенту.

Да, я помню как Александр Лукашенко прилетал в Белград в это непростое для нас время. Белорусский президент был очень дружелюбен к нашему народу. Белорусы и сербы — братья — это мое мнение.

А это уже кадры нынешней весны. Сильнейшее наводнение унесло жизни трех десятков местных жителей, еще столько же считаются пропавшими безвести. Ущерб от природной катастрофы оценивают в миллиард евро — для казны Сербии внушительная сумма. Беларусь снова протягивает руку помощи — в балканскую страну была отправлена гуманитарная помощь и вертолеты МЧС.

Глигорие Веселинович, начальник сектора международного сотрудничества министерства сельского хозяйства и окружающей среды Республики Сербия:

От имени всего сербского народа мы благодарны Беларуси. Ваша страна оказала колоссальную помощь: 2 вертолета, экипаж спасателей. Это дорогого стоит. Помощь со стороны Беларуси очень важна и для населения нашей страны и для аграрного сектора в частности.

По мнению экспертов на восстановление сербского сельского хозяйства после сильнейшего наводнения потребуется около пяти лет. Поэтому местные аграрии не скрывают, опыт белорусских специалистов в урожайных технологиях как нельзя кстати. Кроме того, машины под брендом Белорус занимают больше половины сербского тракторного рынка. В городе Новый Сад уже 2 года существует совместное производство. С этих конвейеров ежегодно сходит около полутысячи единиц техники. Сейчас здесь начинают сборку тракторов малой мощности. Уже скоро и они придут на помощь местным аграриям — в Сербии стартует уборочная кампания.

Йован Божич, водитель:

Белорусские тракторы в эксплуатации зарекомендовали себя очень хорошо. На обслуживание - минимальные затраты, а функций даже больше, чем мы предполагали. Я работал и на технике других производителей, белорусская однозначно нравится больше.

Чтобы понять, насколько тесно экономически связаны Минск и Белград, достаточно выйти на улицы сербской столицы. Уже не первый год по этим дорогам колесят белорусские троллейбусы. Почти все в Белграде — минского производства. В городе Крагуевац — совместное выпускают автобусы МАЗ, в планах — собирать здесь и грузовики с газовыми двигателями. Кстати, голубое топливо — приличная статья белорусских поставок в Сербию. Треть общего объема экспорта — сжиженный газ.

Драгомир Карич, депутат Народной Скупщины Республики Сербия, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Нам бы очень хотелось копировать вашу металлургическую промышленность (она у вас очень развитая). У вас отличные тракторы, комбайны, троллейбусы, автобусы, трамваи, много сельскохозяйственной техники. Наша экономика и промышленность развалилась и мы очень хотели бы, чтобы у нас было производство на уровне белорусского государства.

Депутат сербского парламента объясняет: новый импульс двусторонней экономике придал подписанный в 2009 году договор о свободной торговле. С тех пор цифра совместного товарооборота увеличилась почти в 4 раза, и приблизилась к 200 миллионам долларов. Планка на ближайшие годы — полмиллиарда. Какими новыми договоренностями пополнится белорусско-сербский экономический портфель узнаем уже 12 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.