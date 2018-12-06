Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»

Новости Беларуси. В Беларуси усилят борьбу с пропагандой нацизма. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси усилят борьбу с пропагандой нацизма. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об установлении уголовной и повышении административной ответственности за правонарушения в этой сфере. К примеру, авторы законопроекта предлагают штрафовать за хранение, распространение и демонстрацию экстремисткой и нацисткой символики. За повторное нарушение в течение года размер финансового взыскания возрастет. А умышленную публичную реабилитацию нацизма собираются и вовсе приравнять к разжиганию расовой или социальной вражды (за это предусмотрена уже уголовная ответственность).
Причем в обновленном документе четко пропишут все аспекты, связанные с публичной демонстрацией такого рода информации. Ведь она используется, к примеру, в фильмах или в музейных экспозициях. Такие случаи, конечно, не будут расцениваться как нарушения.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Статистика говорит о том, что в разы за последние три года участились случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию, популяризацию нацизма. Увеличилось количество апологетов этой идеологии. С учетом того, что происходит за пределами страны, в нашем ближайшем окружении, мы можем говорить о том, что это вполне реальная угроза общественной безопасности, нравственности нашего государства. В этой связи именно сегодня актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений.