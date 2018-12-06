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День большой политики: заседание высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге

06 декабря 2018 10:54
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Новости Беларуси. Северная столица России принимает сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встречу лидеров стран Содружества. Для участия в переговорах в Санкт-Петербург прибыл глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День большой политики: заседание высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге-1

Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Бориса Ельцина, расположенная в историческом центре города. Владимир Путин лично встречал участников саммита.

День большой политики: заседание высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге-4

Переговоры в рамках ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания лидеров немало острых вопросов. Это дальнейшее развитие интеграционных процессов, цифровая повестка, распределение ввозных таможенных пошлин, формирование общих нефтегазовых рынков (последний особенно важен для Беларуси). Позиция нашей страны в объединении принципиальная – работа в равных условиях. Обсудят главы государств и международную деятельность – речь пойдет о конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничестве в космической сфере. Лидеры должны согласовать и бюджет Союза на 2019 год.

День большой политики: заседание высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге-7

Кроме того, сегодня же в Санкт-Петербурге на высшем уровне обсудят будущее СНГ. Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества.

# Международная политика # Фотофакт

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