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Минск посетил спикер Верховной Рады Украины

29 июня 2009 16:58
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Беларуси и Украине в условиях мирового кризиса требуется особо тесная координация позиций. Сегодня в Минске встретились руководители парламентов обеих стран.

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетил с официальным визитом Беларусь и встретился с председателем Совета Республики Борисом Батурой. Руководители парламентов обеих стран договорились не только о более широком двустороннем сотрудничестве, но также решили активно взаимодействовать на международной арене.

Литвин сегодня подчеркнул,  что законодатели не  должны отставать  от  интенсивного  диалога  стран  на  высшем  уровне и уровне  правительств. Эта  важная  составляющая  межгосударственных  отношений. Такой  системный  подход  позволит  странам-соседкам  наиболее   полно реализовывать взаимовыгодные  проекты.

Уже  в  ближайшее  время парламент  Беларуси   ратифицирует  Договор  о государственной  границе  с  Украиной.  Украинские законодатели намерены  буквально на днях обратиться  к  своему  правительству  по  вопросу  скорейшего  снятия  ограничений  во  взаимной торговле двух  стран.            

Моя позиция такова: сотрудничество в международных проектах должно исключать постановку каких-либо условий для любой страны. Я выступаю за то, чтобы в Восточном партнерстве и других европейских программах были задействованы институты официальной белорусской власти», - заявил спикер Рады Владимир Литвин.

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