Минск посетил спикер Верховной Рады Украины

Беларуси и Украине в условиях мирового кризиса требуется особо тесная координация позиций. Сегодня в Минске встретились руководители парламентов обеих стран.

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетил с официальным визитом Беларусь и встретился с председателем Совета Республики Борисом Батурой. Руководители парламентов обеих стран договорились не только о более широком двустороннем сотрудничестве, но также решили активно взаимодействовать на международной арене.

Литвин сегодня подчеркнул, что законодатели не должны отставать от интенсивного диалога стран на высшем уровне и уровне правительств. Эта важная составляющая межгосударственных отношений. Такой системный подход позволит странам-соседкам наиболее полно реализовывать взаимовыгодные проекты.

Уже в ближайшее время парламент Беларуси ратифицирует Договор о государственной границе с Украиной. Украинские законодатели намерены буквально на днях обратиться к своему правительству по вопросу скорейшего снятия ограничений во взаимной торговле двух стран.

Моя позиция такова: сотрудничество в международных проектах должно исключать постановку каких-либо условий для любой страны. Я выступаю за то, чтобы в Восточном партнерстве и других европейских программах были задействованы институты официальной белорусской власти», - заявил спикер Рады Владимир Литвин.