В Гондурасе на двое суток введен комендантский час. Такое решение принял исполняющий обязанности президента Роберто Мичелетти. Обстановка в стране крайне напряжена. Накануне там произошёл государственный переворот. Группа военных арестовала президента Мануэля Селайю и заставила его на самолёте покинуть пределы страны. Сегодня на внеплановое пленарное заседание соберется Генассамблея ООН, чтобы обсудить ситуацию в Гондурасе. Путчистов не поддержало ни одно государство мира. Переворот осудили Организация объединенных наций, Евросоюз и США.



Но самую жесткую реакцию на события в Гондурасе вызвали у лидера Венесуэлы. Уго Чавес распорядился привести армию в боевую готовность после сообщений о том, что мятежники избили венесуэльского посла.