Сергей Лавров: Министр внутренних дел, который не отдал приказ о пресечении вандализма в отношении нашего посольства - это, по-моему, уже не министр

Новости Беларуси. Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в Беларуси. 16 июня Сергей Лавров встретился с главой внешнеполитического ведомства нашей страны Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сверить часы для глав белорусского и российского министерств уже стало мероприятием регулярным. Стороны подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия во внешнеполитической сфере, по всем направлениям намечены дальнейшие совместные шаги.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили непростую ситуацию в Украине. В том числе нападение на российское посольство в Киеве. Напомним, 14 июня группа налетчиков забросали здание бутылками с зеленкой и облили несколько машин с дипломатическими номерами, перегородили центральный вход и сорвали флаг России с флагштока.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Вопрос о нападении на посольство. Мы, безусловно, будем принимать дополнительные меры безопасности. Но хочу подчеркнуто то, что мы уже сообщили в нашей ноте украинскому Министерству иностранных дел: что по Венским конвенциям о дипломатических сношениях, главную ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий несет сторона пребывания. И тот беспредел, который был устроен на глазах у полиции, более того - в присутствии министра внутренних дел, который вместо того, чтобы отдать приказ использовать полицейских для пресечения вандализма в отношении нашего посольства, комментировал ситуацию в том плане, что вот «конечно, это не хорошо, но народ возмущен», это, по-моему, уже не министр.

Мы сегодня обсудили те действия, которые требуются от внешнеполитических ведомств для обеспечения своевременного вступления Договора в силу. Многосторонний документ, многосторонняя договоренность — это всегда пакет компромиссов. Так было и на этот раз. На этом жизнь не заканчивается: Евразийский экономический союз будет углубляться, развиваться и разрастаться. В ближайшее время ожидается официальное присоединение Армении к этому Договору. Впоследствии аналогичный шаг будет предпринят со стороны наших киргизских друзей. Особенно важно, что наш интеграционный процесс, как сказал В.В.Макей, является открытым для сотрудничества с другими интеграционными объединениями, в том числе и для Европейского союза.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Посольство, внешнеполитическое ведомство, руководители внешнеполитических ведомств служат для того, чтобы сближать народы, а не разъединять.

Мы исходим из того, что подписание договора, создание Евразийского экономического союза — поступательный шаг в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Мы рассматриваем это как важное серьезное мероприятие в рамках дальнейшего укрепления и развития интеграционных процессов. Другое дело, что каждый из участников процесса, может быть, не совсем доволен конечным результатом на данном этапе, но и мы считаем, что нынешний договор по содержанию, по форме, может быть, не совсем соответствует тем целям, которые были продекларированы ранее. В любом случае, это весьма позитивный шаг и он нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества между тремя государствами, этот договор устремлен в будущее.