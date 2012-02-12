В Туркменистане проходят президентские выборы. Участок для голосования открыт и в Минске

В 8 утра по местному времени в Туркменистане открылись участки для голосования. На главный пост претендуют 8 кандидатов, среди них и действующий глава государства.

ЦИК уже признал выборы состоявшимися: за шесть первых часов в целом по стране проголосовало более 68% от общего числа избирателей.

Участок для голосования открыт и в посольстве Туркменистана в Минске. Граждане этой страны, находящиеся на данный момент в Беларуси, могут проголосовать там до 8 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.