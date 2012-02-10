Лукашенко: Через год-полтора надо восстановить докризисный уровень доходов населения, может, чуть-чуть и превзойти его

Депутаты должны быть ближе к народу. На это обратил внимание президент страны, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко.

Речь шла и о предстоящих парламентских выборах. От народных избранников ждут активного участия в их подготовке.

Говоря о составе нового парламента, Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь должны работать люди активные, интересующиеся проблемами населения. В тоже время надо сохранить преемственность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо сохранить преемственность в парламенте, мы об этом всегда говорили. Процентов 20-25 старых депутатов у нас всегда избирается. Даже до 30% доходило. Поэтому хотелось бы, чтобы в парламенте каким-то демократическим образом все-таки эти лучшие депутаты, хотя лучших трудно найти, все, вроде бы, одинаковы, и вообще парламент у нас солидно работал, проблем не создавал для общества, тем не менее, нам надо иметь в новом парламенте процентов 20-25 депутатов старого парламента, чтобы сохранить преемственность. Но это действительно должны быть депутаты без сучка и задоринки в своей работе с населением, в избирательных округах.

Во-вторых, как бы мы тут не демократизировались, как бы мы ни заявляли о том, что мы далеко стоим от этого процесса выборов, я думаю, Вам лично как председателю придется все-таки принимать участие в организации этой кампании. Может быть, даже Совету Палаты представителей определить мероприятия в помощь Центральной избирательной комиссии. Все-таки депутаты – это представители наших избирателей, и вряд ли кто-то претензии предъявит, если они помогут по-человечески, демократично организовать процесс выборов. Поэтому тут тоже надо определиться.

И, в-третьих, раз заканчивается работа нынешнего парламента, надо вместе с Правительством, прежде всего председателям комиссий, советую Вам определить те первоочередные вопросы, которые необходимо решить, чтобы красиво и достойно завершить этот созыв. Это тоже очень важно. И ряд других вопросов, которые могут стать перед парламентом в эти последние месяцы работы.

И, конечно, я бы рекомендовал депутатам, и я Вас попрошу довести до них это, чтобы они очень плотно поработали сейчас с населением. У нас пошло серьезное улучшение ситуации в стране с точки зрения экономики. Но, как и любой выход из сложной ситуации, это происходит неравномерно. Где-то, как я говорил вчера на совещании, вышли на заработную плату и в $800-900, а где-то еще и до $200 не дотягивают. Нам через год-полтора надо восстановить докризисный уровень доходов населения, может, чуть-чуть и превзойти его, чтобы люди понимали, что мы не просто разговорами занимались в свое время. Пообещали – надо сделать. В этом плане хотелось бы, чтобы депутаты активизировались. И таким образом эта активизация приведет к тому, что мы подведем наше общество к парламентским выборам. Люди уже будут настроены на то, что парламентские выборы состоятся. Нам не надо будет людей на участки загонять, ни еще какие-то методы использовать. То есть надо людей подготовить к парламентским выборам, и, думаю, депутаты, каждый в своем округе, должны этим заняться.

Надо с Администрацией, Правительством проработать больные, животрепещущие вопросы, с которыми депутаты пойдут к людям, чтобы они точку зрения Президента смогли донести, поговорить с людьми. Мы должны получить обратную связь по комплексу вопросов, которые мы решим и должны решать накануне парламентских выборов. Как ни крути, это экзамен для власти. Надо заранее решить эти вопросы, чтобы нас народ меньше трепал потом на парламентских выборах и чтобы потом наши «свядомыя» из «пятой колонны» внутри и особенно на Западе не предъявляли нам претензии по составу будущего парламента.

Я уверен, что парламент будет исключительно от народа. Туда болтуны не попадут, а придут люди, которые готовы решать какие-то вопросы. Вам с депутатами надо вычленить эти вопросы. Пусть их будет 50, 70, сотня, но это будет для нас программа работы до парламентских выборов. А какие-то вопросы останутся на потом.

Подводя итоги девятой по счету сессии, Владимир Андрейченко отметил, что она была плодотворной. Депутаты приняли более 100 законопроектов. Самыми знаковыми стали о бюджете 2012 года, о жилищном кодексе, пакет документов, направленный на дальнейшее динамичное развитие здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом году белорусский парламент получил статус наблюдателя Парламентской ассамблеи АСЕАН. Зарубежные контакты будут расширяться и далее.