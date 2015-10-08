Секретарь Центризбиркома Беларуси Николай Лозовик проголосовал досрочно

Новости Беларуси. 8 октября — третий день досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь. В два предыдущих почти 11% внесённых в списки избирателей уже пришли на участки. Открыты они вплоть до основного дня голосования с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Правом проголосовать досрочно воспользовался сегодня, 8 октября, и секретарь Центризбиркома Беларуси. Кроме того, Николай Лозовик пообщался с председателем участковой комиссии и наблюдателями.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Благодаря активной работе СМИ, организаторам выборов, работе самих кандидатов. Эта компания более информативно насыщенная. И это мобилизует избирателей, они более активно идут на избирательные участки. Досрочное голосование — это организационная форма, которая позволяет избирателю более гарантировано реализовать свое избирательное права. И я считаю, что эту форму надо культивировать, расширять.

В Беларуси и за её пределами образовано более 6 тысяч участков для голосования. За ходом волеизъявления, чтобы оно проходило открыто и прозрачно, следят как национальные, так и международные наблюдатели. Самые представительные миссии – от Содружества Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. По последним данным, в республике аккредитовано более 900 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.