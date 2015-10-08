Новости Беларуси. Более 5% избирателей Минской области в среднем ежедневно голосуют на досрочном этапе выборов Президента.

Все участки для тех, кто не может отдать свой голос в основной день, 11 октября, открыты до субботы 10 октября с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.

Многие, несмотря на выходной день, будут на рабочем посту. Это медицинские работники, сотрудники милиции и МЧС. Свой гражданский долг они выполняют досрочно. Среди тех, кто в числе первых отдал голос за своего кандидата, представители творческой интеллигенции и волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Статкевич, посол доброй воли международной сети паллиативной помощи от Белорусского детского хосписа:

Мы – жители, граждане нашей страны. Мы обязаны делать выбор, потому что мы голосуем за тот порядок, за себя, за свое будущее, своих детей. Я решила заранее сделать свой выбор. За стабильность, за сильную процветающую Беларусь.

Сергей Кутас, заведующий отделения Смолевичской центральной районной больницы:

Дело в том, что я работаю в системе здравоохранения района, и 11 октября у меня как раз дежурство в реанимации. Поэтому пришел сегодня голосовать. Мы работаем на современном оборудовании, с современными качественными медикаментами, у нас компьютизированные рабочие места, мы не нуждаемся в выборе лечения. У нас все на сегодняшний день есть под руками. То есть и голосовать я пришел за светлое будущее своих детей и своих внуков.