«Сейчас ни в одном отчёте ОБСЕ вы не найдёте критику ЦИК»: Слобода о разнице в оценках наблюдателей на выборах в Беларуси

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Евгений Слобода в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Евгений Александрович, теперь позвольте такой вопрос вот – о миссии СНГ. Так уже исторически складывается, что после каждых выборов заключение миссии СНГ или категорично, или, скажем, просто в тональности отличается от тех оценок, которые дают миссии – этими уже привычными аббревиатурами буду говорить – ПАСЕ, ОБСЕ, БДИПЧ там и так далее. Это значит, что, скажем, вы как противники, как конкуренты, или вы движетесь параллельными путями? Как выглядит ваше сотрудничество и ваши отношения, потому что вы, всё-таки, на человеческом уровне как-то пересекаетесь, разговариваете?

Евгений Слобода:

У нас уже была встреча с руководством БДИПЧ ОБСЕ, с главой миссии – госпожой Каетаной де Зулуетой. Она прошла в таком хорошем режиме, мы договорились, что будем обмениваться информацией.

Мы обменялись промежуточными отчётами, но то, что оценки расходятся после выборов – я Вам скажу честно: мы эту ситуацию не драматизируем.

Мы понимаем, что надо вести постоянный диалог с нашими западными партнёрами. У них – свой взгляд, у нас – свой взгляд, но наши мнения и наши заключения основываются, во-первых, на объективности наблюдения – раз, второе: то, что мы используем в документах – это официальная информация структур, которые занимаются подготовкой и проведением выборов. Это – взаимодействие со структурами, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб и заявлений, связанных с нарушением избирательного процесса. Я имею в виду, в первую очередь, это – Центральная комиссия по выборам и референдумам. Это – прокуратура, это – Верховный суд, это – министерство внутренних дел. У нас состоялись встречи с руководством и я скажу, что все они, как бы, в унисон говорят, что кампания проходит спокойно. Да, есть жалобы, но они…

А вот, чисто по-человечески, Вы можете позвонить, вот, в другую, скажем, миссию и задать какой-то вопрос, переговорить? Или, всё-таки, вот такое ощущение, что это – две параллельно действующие…

Евгений Слобода:

Нет, в этом проблем нет, Егор. Абсолютно нет. Нет, мы постоянно нашим партнёрам, западным коллегам говорим, что диалог – он всегда помогает. И я скажу больше: что постоянный диалог – это встреча глав миссий наших в день голосования, это – встреча руководства штаба миссий. Они способствуют тому, что по некоторым аспектам избирательного процесса у нас точки зрения совпадают.

Я приведу пример: вот я наблюдением занимаюсь уже 15 лет, так лет 8 назад критиковали Центральную комиссию.

Сейчас ни в одном отчёте ОБСЕ Вы не найдёте критику Центризбиркома, все они отмечают плодотворную и хорошую работу.