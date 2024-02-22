Савиных о безопасности в Европе: «Парализованы механизмы укрепления доверия, не работают переговорные форматы»

К масштабной электоральной кампании в Беларуси приковано внимание и наших оппонентов. Коллективный Запад готов использовать событие как предлог для попытки дестабилизировать обстановку – разобщить людей, дискредитировать власть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно так они предпочитают добиваться своих целей: через давление, санкции и дезинформацию, что имеет негативные последствия для всего региона.

Встреча состоялась в Вене. Из-за очагов напряженности, которые создают наши западные соседи у совместных рубежей, тема безопасности для Беларуси особенно актуальна. Андрей Савиных выразил сожаление, что заложниками такой безответственной политики становятся простые граждане. Однако убедиться в бесперспективности и разрушительности этого курса можно будет уже скоро, считает руководитель белорусской делегации.

Региональная архитектура безопасности в Европе, которая с большим трудом формировалась десятилетиями, рушится на глазах. Такую тенденцию отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных на 23-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Парализованы механизмы укрепления доверия, не работают переговорные форматы. Постыдная практика психологических манипуляций, истерических и напыщенных, а также клеветнических заявлений, которые мы видим со стороны представителей стран коллективного Запада, ведет только к углублению разделительных линий. В основе этих порочных практик лежит бездумное и деструктивное продвижение натоцентричной безопасности для избранных стран.

Андрей Савиных напомнил, что внешняя политика Беларуси основана на добрососедстве, Уставе ООН и принципах международного права. Минск готов к переговорам, которые помогут воссоздать механизмы безопасности в Европе. Но пока коллективный Запад не настроен вести диалог на принципах честности и равноправия.