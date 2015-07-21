Председатель ОБСЕ Ивица Дачич принял участие в переговорах трехсторонней контактной группы по Украине

Новости Беларуси. 21 июля Ивица Дачич принял участие в очередном раунде переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Как он сам выразился, сделано это для того, чтобы поощрить политический процесс.

В поисках компромисса между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками прошло очередное заседание контактной группы по Украине. Основной и самый важный вопрос – полное прекращение огня. Ведь до сих пор этого достичь так и не удалось.

Тянуть больше некуда, и это прекрасно понимают не только стороны конфликта, но и представители ОБСЕ. И чтобы подтолкнуть и ополченцев, и Киев к более решительным действиям по решению украинского вопроса, в заседании трехсторонней контактной группы принял участие глава ОБСЕ Ивица Дачич.

Ивица Дачич, действующий председатель ОБСЕ, первый заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Сербия:

Большая работа уже проделана. Согласован текст и достигнуты договоренности по отводу танков и определенных видов вооружения калибром до 100 миллиметров. И надеюсь, что наша работа станет толчком для ускорения дальнейшего процесса. Необходимо уважать минские соглашения. Необходимо полностью прекратить огонь и уважать полное прекращение огня.

Подвела контактная группа и предварительные итоги работы экспертных подгрупп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасность, гуманитарная ситуация и, конечно же, политика и экономика – четыре важнейших сектора, в которых Украина имеет серьезные проблемы.

Как обычно эти встречи проходили за закрытыми дверями – минимум информации для журналистов и максимум вопросов, один из которых – когда же Донбасс перестанет быть одной из самых горячих точек на карте Европы.