С 1 марта в силу вступает Указ Президента, предусматривающий изменение отдельных норм в жилищном строительстве

Новости Беларуси. Доходы от арендных квартир исполкомы смогут тратить на строительство нового жилья. С 1 марта в силу вступает Указ Президента, который предусматривает изменение отдельных норм в жилищном строительстве. В большинстве своем они коснутся детей сирот, семей, которые больше 10 лет прожили в общежитиях. Кого еще затронет новый документ – в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Прокопнёв про свое детство вспоминает неохотно. Когда ему исполнилось 7 лет, отца лишили родительских прав, чуть позже умерла мать. Попал в опекунскую семью. Но трудности закалили, – признается Евгений. Сегодня 22-летний парень работает в профилицее, живет в общежитии и уже думает о собственном жилье. Уверен: новый Указ условия улучшит.

Евгений Прокопнёв, техник-программист Могилевского профессионального лицея №5:

Состою в очереди на квартиру. Как только получу, планирую подавать документы на кредит. 1 процент годовых на 40 лет – это вполне хорошая сумма.

Дети-сироты – как раз та категория граждан, которую затронут изменения в жилищном строительстве. С 1 марта в силу вступает Указ №460.

Так, к примеру, для сирот плюсы свои. Теперь для них нет никакой общей очередности при предоставлении господдержки. Да и кредит выдавать будут под еще более выгодный процент.

В профильных ведомствах отмечают: по условиям приравняли к многодетным семьям.

Инна Пинковская, консультант управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Льготные кредиты будут предоставляться во внеочередном порядке. В таком же порядке будут предоставляться им и субсидии. Льготные кредиты им будут предоставляться на очень благоприятных условиях – это под 1% на 40 лет.

По итогам прошлого года в эксплуатацию ввели более 5 миллионов квадратных метров жилья, 4 – планы на нынешний год. С господдержкой построено около полутора миллионов квадратных метров, а вот объем льготных кредитов составил почти 7, 5 триллионов рублей. В нынешнем году средств на строительство выделят не меньше.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Здесь нагрузка на бюджет не изменяется, потому что само планирование, распределение происходит из сумм, которые выделяются бюджетом.

Или еще одно ноу-хау. Общежития, построенные по типу мини-квартир, можно переводить в арендное жилье. При этом приватизировать эти помещения у жителей возможность будет.

Дополнительные права появятся и у исполкомов. Куда направить деньги от аренды, отныне здесь решат сами.

Наталья Кухарчик, начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Средства уже будут направляться туда, куда облисполкому выгодно. Захочет, допустим, Брестский облисполком в Пинске построить целый дом, он возьмет все средства, поступившие от платы, и направит туда.

А ведь о плюсах арендного жилья не устают повторять. Для сравнения, красноречивый пример: Кобрин, обыкновенная квартира площадью 60 квадратных метров.

За аренду платить нужно 156 тысяч. Но вот за приватизацию цифры получатся другие. 10% – первоначальный взнос плюс каждый месяц на протяжении 40 лет платить будет нужно 375 тысяч рублей.

Кстати, все эти цифры, факты и новшества учтены будут в государственной программе жилищного строительства до 2020-го года. Документ прорабатывается подробно. Все для того, чтобы учесть все условия и предотвратить риски.