Рекордное количество журналистов приехало освещать выборы президента России

В Москве для них открыли Международный информационный центр. Более двух тысяч представителей мировых информагентств будут следить за событиями и сообщать о них в режиме реального времени. Таковы возможности Международного информационного центра. Эта "картинка", как говорят телевизионщики, уже 2 марта облетит всю планету. Именно из Международного информационного центра в день выборов все мировые каналы будут сообщать своим зрителям самые свежие и горячие новости.



От того, как четвертая власть расскажет, как выбирают первую, зависит имидж России на всех континентах. А потому к пишущей и снимающей братии здесь отношение особенно трепетное.



Главная журналистская интрига дня - ответит ли за свои слова господин Гросс - глава миссии наблюдателей ПАСЕ. Накануне он уже назвал выборы в России "несправедливыми". Сегодня к прессе Гросс так и не вышел. За него пришлось "отдуваться" российскому представителю миссии.



Чтобы не было недосказанностей, Москву и регионы в канун выборов соединил "горячий" телефон. Его уже назвали "всероссийской жалобной линией". Почему бы, пользуясь случаем, не решить свои проблемы.



К главному политическому событию Россия готова. Сегодня - вечер политической рекламы. Завтра - "день тишины".