Российский «Зубр» - десантный корабль, который может перемещаться по воде, льду, суше и болоту

«Зубр» - самый большой российский десантный корабль на воздушной подушке в мире. Длина его палубы 57 метров – равна высоте 20-этажного дома, а ширина 26 метров, как длина баскетбольного поля. На борту этого корабля может разместиться маленькая армия. Три таких корабля могут доставить к берегам противника три танка, 10 БТР и 640 десантников. «Зубру» не нужны оборудованные причалы. Он может высадить десант и на ровном, и на каменистом побережье.

Прототипом «Зубра» стал советский корабль на воздушной подушке «Джейран». В 1978 году перед конструкторами была поставлена задача создать принципиально новый корабль. Уже к 1986 году построили первый образец, а еще через два года уникальный по своим характеристикам и возможностям «Зубр», аналогов в мире которому не было, приняли на вооружение.

«Зубр» развивает рекордную для такого типа кораблей скорость до 110 км в час. При чем он может перемещаться не только по воде, но и по льду, суше, аэродрому и болоту. Этот десантный корабль с легкостью преодолевает препятствия высотой в 1,5 метра. Это означает, что «Зубр» может высаживать десант не только на берегу, но и в глубине обороны противника.

Владимир Щербаков, военный эксперт:

«Зубр» может идти над любой поверхностью: вода, лед, песчаный берег. Катера на воздушной подушке активно используются в тундре. Это единственное средство, которое может пройти через болото.

Уникальность десантного корабля «Зубр» в его воздушной подушке. Она надувается с помощью четырех вентиляторов и крепится к кораблю. Принцип действия похож на надувную лодку огромного размера, которая держит на себе сам корабль и движется за счет трех винтов.

Владислав Шурыгин, военный эксперт:

Это судно имеет вокруг себя «юбку», которая плотно прилегает к воде. Под нее нагнетается воздух, возникает давление, подъемная сила, которая отрывает корабль от поверхности воды.

«Зубр» может не только высаживать десант, но и выполнять задачу минного заградителя. Для этого в грузовом отсеке устанавливается минное оборудование. Загружается от 20 до 80 мин разного типа. Всего один «Зубр» может заминировать акваторию на несколько десятков квадратных километров.

«Зубр» может поддерживать высадку десанта огнем. Для этого он имеет ракетный комплекс «Огонь». Он состоит из двух реактивных установок залпового огня, имеющих по 142 снаряда каждая. Они поражают цель на расстоянии до 4,5 км. Это позволяет «Зубру» уничтожать вражеские укрепления задолго до высадки десанта.

Владимир Щербаков, военный эксперт:

Каждая установка залпового огня содержит боезапас 66 ракет, 22 направляющих. Боезапасом обеспечивает по три полных залпа.

Владислав Шурыгин, военный эксперт:

Установка залпового огня «Огонь» на тот момент дублировала систему установки «Град», которая заваливала «карандашами» участок берега, на котором должна была идти высадка десанта.

Помимо комплекса «Огонь» на «Зубре» установлено две артиллерийские установки АК-630. В их боевом комплекте по 3 тысячи 30-милиметровых снарядов. Благодаря этому «Зубр» всего за несколько минут может выпустить более 6 тысяч снарядов и надежно защитить не только десант, но и накрыть свинцовым облаком любую цель в зоне поражения.

Многие страны пытались создать подобные корабли. Американцам не удалось создать свои корабли на воздушной подушке, а Великобритания смогла построить только легкие катера, которые использовались во Вьетнаме в конце 60-х годов и принимали участие в ирано-иракской войне в 1974 году.