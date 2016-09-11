Российский политический аналитик Александр Разуваев: «Любая политическая система стабильная, она предсказуема»

Новости Беларуси. Сегодня в эфире нас ждут мнения наших многочисленных экспертов. Наши ближайшие эксперты – Россия, Украина, Латвия – пристально следят за ходом парламентской кампании. Во всяком случае, люди, близкие к политике. И они сегодня будут на прямой связи со студией программы «Неделя» на СТВ. Мы приветствуем политического аналитика из России. Итак, Александр Разуваев.

Вы не первый год следите за выборами на постсоветском пространстве. Какие особенности проведения их в Беларуси, вы бы могли определить, и какие силы придут в белорусский парламент?

Александр Разуваев, политический аналитик (Россия):

С моей точки зрения, мы имеем консолидацию и общества, и власти. Я думаю, что результаты выборов будут достаточно предсказуемы, потому что белорусское общество консолидированно. Есть известный лидер, Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Скорее всего, выборы не преподнесут каких-то сюрпризов, и люди, которые пойдут в парламент: а) они достаточно известны, б) представляют из себя конструктивные силы, которые позволят Беларуси, проводить с одной стороны – суверенный политический курс, а с другой стороны – дальнейшую экономическую интеграцию в рамках Евразийского союза. Прежде всего, это, конечно, касается Российской Федерации и Казахстана.

А не слишком все предсказуемо? И о чем такая предсказуемость, по-вашему, может говорить? Это стабильность или просто затишье и инертность?

Александр Разуваев:

На самом деле это говорит о политической стабильности. В принципе, любая политическая система стабильная, она предсказуема. На выборах Президента в Америке, там тоже побеждают либо демократы, либо республиканцы, причем всегда. Либо одна политическая партия, либо другая. Поэтому любая устоявшаяся политическая система, она предсказуема. Что касается оппозиции, то надо что-то говорить, надо, если это оппозиция, ругать. Можно сказать, что у них работа такая.

Как вы считаете, обязательно ли выборы должны сопровождаться черным пиаром, скандалами и прочими атрибутами плохого шоу?

Александр Разуваев:

Скажем так, скучные выборы хороши избирателям. Потому что если нет потрясений, то избирателю это хорошо. Если потрясения есть, то первым делом, особенно в материальном плане теряют простые люди. Но, скажем так, если выборы нескучные, то это обычно круг людей, которые обычно, опять-таки с целью личного обогащения стараются захватить власть.

Как вы считаете, насколько важно мнение международных организаций, при оценке результатов выборов, как правило, оценки наблюдателей от СНГ и ОБСЕ – диаметрально противоположные.

Александр Разуваев:

С моей точки зрения, вряд ли западный эксперт поменяет свою позицию. Они достаточно политизированы. При этом во многих странах приглашают на выборах наблюдателей, экспертов, показать, что выборы проходят свободно, демократично и так далее. На самом деле, этот такой жест доброй воли. Потому что главное – чтобы избиратели конкретной страны, в данном случае, Беларуси, сделали свой выбор и избрали тех людей, которые они считают достойны быть в парламенте, а кто что думает об их выборе, в принципе, интересовать их не должно. Потому что здесь такое понятие как суверенитет. Понятное дело, что политизированные заявления имею место быть. И если 20-30 лет назад, даже во времена «холодной войны», Запад старался сделать какую-то просто может быть, красивую обертку, свое мнение, то сейчас, как мы видим, очень часто Запад себя уже не утруждает какой-то логикой, обоснованиями, просто нам нравится или не нравится. Я помню, по-моему, в 2006 году, Буш-младший сказал, что Афганистан и Ирак образцы демократии с точки зрения выборов. Но я не хочу обидеть Афганистан и Ирак, но вряд ли кто-либо хотел иметь такую демократию.