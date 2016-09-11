Как в Минской области в день выборов поднимали настроение избирателям

Новости Беларуси. Работники культуры и торговли Минщины постарались на славу, чтобы сегодня, 11 сентября, жителей центрального региона не покидало ощущение праздника.

По-настоящему торжественно в городах и сёлах Минщины. Везде звучит музыка, выступают профессиональные и самодеятельные артисты, работают торговые точки.

С раннего утра на центральной площади Крупок развернулась ярмарка-продажа, где свою продукцию представили как предприятия района, так и ремесленники, и воспитанники Центра детского творчества. Большое музыкальное турне по избирательным участкам Крупского района совершают талантливые артисты.

Татьяна Мельник, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Крупского райисполкома:

Творческие коллективы клубов и СДК постарались, чтобы в день выборов у всех было особое, праздничное настроение. Концерты, конкурсы, игры – развлекательная палитра в это воскресенье действительно удивляет. С культурной программой по участкам проехали коллективы Колосовского СДК и Бобрского ГпДК. Игрушковский сельский клуб-библиотека провёл развлекательную программу «Багач».

Создавать атмосферу настоящего праздника на всех 36 участках для голосования, образованных в Копыльском районе, помогают участники художественной самодеятельности из районного и сельских домов культуры.

А также юные артисты из учебных учреждений.

Наталья Кульбицкая:

Приятно, что выборы по-прежнему остаются праздником. Выступления наших артистов очень люблю и с удовольствием слушаю.

По два-три концерта в день приходится давать в день выборов творческим коллективам Несвижского района. И в их числе коллективы со званием народные – «Вяночак» и «Акцэнт» Сновского сельского центра культуры.

Концерты местных артистов всегда пользуются неизменным успехом у жителей Несвижского района.

И делают любой день, и особено – такой важный для страны, ярким и запоминающим.

«Цвети, Пуховщина» – так назывался большой праздничный концерт, который прошёл на площади у районного центра культуры в Марьиной Горке. В его двухчасовую программу вошли популярные песни в исполнении народного хора ветеранов войны и труда, народного ансамбля народной песни «Пуховчанка», Пуховичского народного женского хора районного центра культуры.

Одновременно на площади развернулась выставка-ярмарка изделий членов народного клуба мастеров «Мар’іна скарбніца», работающего при районном центре культуры.

Плотный график выступлений 11 сентября у работников центральной клубной системы Молодечнеского района. Они подготовили 29 концертов, которые проходят на избирательных участках. Объявления о них размещены на участках и в районной газете.

Как рассказал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Любанского райисполкома Василий Котковец, концертные программы подготовили творческие коллективы практический во всех Домах культуры района.

Чтобы в день выборов развлекать избирателей, дарить им замечательное настроение.

Эстафета концертов прошла на Березинщине. Например, вокальный ансамбль «Славяначка» «зажигал» своими песнями в Любушанском сельском Доме культуры. На полную мощность звучала музыка и в деревне Капланцы.

Анна Соколовская, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Березинского райисполкома:

Работники культуры стремятся поддержать праздничный настрой избирателей. На всех участках для голосования с утра и позднего вечера будут проходить концерты ведущих самодеятельных коллективов района с их лучшими номерами.