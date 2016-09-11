Нескучные четыре года: самые яркие законопроекты парламента прошлого созыва

Новости Беларуси. В эти дни в прессе и в кулуарах звучит немало слов о том, каким должен быть депутат, какие задачи должны стоять для народного избранника на первом месте. А вот как строится его работа в Овальном зале, с какими нюансами приходится сталкиваться? Ведь решения парламента порой вызывают и спорты, и неоднозначные оценки. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ изучила работу депутатов пятого созыва за четыре года, которые приняли больше 400 законопроектов, и попыталась выяснить, как изменил нашу жизнь уходящий в историю парламент.

Скучать нижней палате эти четыре года точно не приходилось: размеренные парламентские будни то и дело сотрясали интересные события. Сухим языком статистики результат работы выглядит так: белорусские парламентарии приняли 417 законопроектов. Среди них – резонансы документы, которые преобразили нашу жизнь.

Брестская область. Транзитная, поэтому один из самых автомобильных регионов страны. Здесь за год раньше оформляли до 11 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом виде.

Но, по закону, сотрудники ГАИ могли лишь «погрозить пальцем» и оштрафовать горе-водителя.

Сегодня за такое нарушение поплатиться можно не только водительской корочкой, но и автомобилем! А особо «непонятливые» и вовсе могут оказаться в местах «не столь отдаленных». Причём жёсткий месседж все-таки до адресата дошёл.

За весь 2015 вместо привычных 11 тысяч «подшофе» на дорогах не набиралось и 4.

Сергей Талатай, начальник ГАИ по Брестской области:

Ни одного человека в нашей стране нет, который не понимал бы, что вот эта мера была своевременна. Она была на злобу дня. Сегодня это не какая-то «чрезмерщина», этого требует время и наше общество. Мы все стали современнее, мы все хотим, чтобы мы жили лучше. Вот эти выборы – это и есть выборы нашего будущего.

Собака Райт вот уже несколько недель не сходит с первых полос местных газет. Лаконичный пункт «Жестокое обращение» из кодекса этот пёс прочувствовал в прямом смысле на собственной шкуре. Дети выбросили животное из окна многоэтажки.

Перед этим Райта пытались задушить леской.

Елизавета Ройт, волонтёр:

У собаки был стресс. Он в день мог съесть в пол ладошки зельца или каши. И больше ничего не ел: он просто отворачивал морду, ему не хотелось.

Лёд тронулся зимой 2015. В Беларуси взят курс на усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Даже введена уголовная ответственность.

За нечеловеческий поступок живодёр может получить до года тюрьмы.

Виктория Карась, житель Гродно:

Самое страшное, что эти люди, если вообще можно их так назвать, ходят среди нас: они подходят к нашим детям на площадке, они стоят с нами в одной очереди. Что будет их следующим шагом? Вот этот вопрос меня действительно волнует. Поэтому я за наказание, они должны ответить за то, что сделали.

Решения парламента порой вызывали и споры, и неоднозначные оценки. Боролись с коррупцией и приняли целый пакет важных поправок сразу в несколько кодексов. К примеру, теперь человек, совершивший нетяжкое преступление, может признать свою вину, компенсировать ущерб, и его дело будет прекращено.

А вот ещё один «нашумевший» документ. В стране объявили настоящую войну «чёрным копателям». Заниматься археологическими раскопками теперь можно только с разрешения Национальной академии наук.

Более того, все случайно найденное необходимо передать в госсобственность.

За нарушение можно не только получить штраф, но и попрощаться с, как правило, недешёвым оборудованием.

Вячеслав Данилович, директор института истории НАН Беларуси:

Артефакты, которые доставались вот так вот из земли, они становились объектом бизнеса. Фактически – продавались на сторону, уходили из нашей страны. И это с нашей точки зрения, как учёных, археологов, историков – это крайне недопустимо. Мы теряем историческое наследие наших предков.

Ещё одно важное наследие уходящего в историю пятого созыва – жестокая борьба с оборотом наркотиков. В Уголовном кодексе увеличили санкции за распространение дурмана, ввели строгое наказание за спайсы и снизили возраст наступления ответственности с 16 лет до 14.

Кроме таких резонансных проектов, занимались парламентарии и национальной безопасностью. Депутаты одобрили закон, который ввёл уголовную ответственность за экстремизм, разжигание социальной вражды и участие в вооружённых конфликтах на территории других государств.

А уже в июне Палата представителей одобрила и новую военную доктрину.

В ней содержится запрет на участие белорусской армии в зарубежных конфликтах.

Церковные служители живут по своим, особым законам. Но один из документов изменил привычный уклад. Парламентарии приняли закон об альтернативной воинской службе.

Отец Игнатий, настоятель церкви Тихвинской иконы Божией матери:

То, что делается «навстречу верующим», как вы говорите – это хорошо и полезно. Были всегда такие люди, которые не брали в руки оружие, но они готовы были нести служение свои близким. И если они так воспринимают патриотизм – хорошо. Это тоже часть нашего общества, которую никто не отвергает.

Решения депутатов, что называется, в действии, можно было ощутить и в нынешней парламентской кампании. Изменения коснулись избирательного законодательства.

Если раньше агитационная кампания проводилась за счёт государственных средств, то теперь это дело самих кандидатов.

Как результат: уже эта гонка проходила по откорректированным правилам. Парламентарии ушли, но обещали вернуться, что бы принять бюджет на 2017 год.