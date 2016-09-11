Депутат Сейма Латвии Артур Рубикс: Избиратель знает, кого он выбирает, благодаря той системе, которая у вас существует

На связь со студией программы «Неделя» на СТВ выходит Рига, депутат Сейма Латвии Артур Рубикс.

Известно, что вы были наблюдателем на президентских выборах в нашей стране в 2015-м году. Что вы можете сказать о политической культуре белорусов? Как организовываются выборы?

Артур Рубикс, депутат Сейма Латвии:

Вопрос такой серьезный, для глубокого анализа. В двух словах, конечно, не скажешь. Но я могу сказать так. Скорее, правильнее будет сказать так: избиратель знает, кого он выбирает, благодаря той системе, которая у вас существует. Поэтому контакт между жителями, избирателями и депутатами более тесный и более открытый, и более требовательный.

А не стоит ли украсить, добавить черного пиара в этот конструктивный процесс? Вообще, во многих странах выборы – это, прежде всего, шоу.

Артур Рубикс, депутат Сейма Латвии:

К сожалению, я с этим не согласен. Потому что Америка живет по другим принципам, они делают из этого шоу. В Латвии тоже делается шоу, но для того, чтобы получить какие-то свои политические дивиденды. В Беларуси все проходит более спокойно, потому что есть более какая-то заданная цель, направление, в котором хочет развиваться Беларусь. Поэтому я не думаю, что на этом надо делать акцент и как-то завидовать, что там происходят какие-то разоблачения.

Оценка выборов со стороны стран ЕС обычно тенденциозная. Нынешняя парламентская кампания проходит открыто и все кандидаты могли себя проявить. Как вы считаете, сейчас можно рассчитывать на изменения позиций тех же миссий ОБСЕ, ПАСЕ, учитывая, что между ЕС и Беларусью идет нормальный диалог. Насколько трудно европейцам отказаться от стереотипов в отношении нашей страны?

Артур Рубикс, депутат Сейма Латвии:

За ОБСЕ я не могу сказать, конечно. Я был, участвовал и был наблюдателем во многих выборах, и когда были президентские выборы. Когда были президентские выборы, я участвовал именно от ОБСЕ. К сожалению, могу констатировать то, что (когда предварительные у нас проходили консультации и встречи) что, к сожалению, некоторые господа не очень однозначно относятся к Беларуси и вообще к системе, и к некоторым личностям руководящим, поэтому не всегда здесь может быть объективность. Из тех участков, где мы были с коллегой из Эстонии (мы объехали 17 участков), практически ни на одном не было нами зафиксировано нарушений. Все обращения, которые были к нам, мы рассматриваем. На одном участке было одно письмо. Было еще много писем всяких. На конечном подсчете были недочеты, но все это проходило прозрачно. Никаких нареканий к организации этих выборов не было. Поэтому мое мнение вот такое: надо контролировать, но какие-то давать отчеты заранее, надеется, что что-то изменится… Конечно, хотелось бы, чтобы что-то изменилось, но все-таки, наверное, должно пройти время.

Спасибо. На связи со студией был депутат Сейма Латвии Артур Рубикс.