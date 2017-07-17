Решены проблемы единства судебной практики и политики: Александр Лукашенко принял с докладом Валентина Сукало

Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко принял председателя Верховного суда. Валентин Сукало доложил Президенту о работе объединенной судебной системы. Совершенствовать ее решили 3 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально для того, чтобы повысить эффективность не только судебной, а всей правоохранительной сферы. Изменения затронули работу судов, органов юстиции, судебной экспертизы. Одно из главных нововведений – объединение судов общей юрисдикции с экономическими. Александр Лукашенко интересуется итогами. Как было подчеркнуто на встрече, судебная система сегодня устойчива и управляема. И это один из главных результатов прошедшей судебной реформы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше всего волнует меня, хоть уже и давно это случилось, – объединение наших судов.

Второй вопрос – как идет строительство нашего здания Верховного суда. И другие вопросы, которые и у меня на контроле находятся, и уголовные дела. И ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег – тех, кто приносит в суды дела уголовные – особенно уголовные, ну и другие. Может быть, какие-то тенденции. У вас это видно, как в зеркале по хозяйственной части, в экономике, может быть, какие-то опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из тех дел, которые поступают по Хозяйственным судам.