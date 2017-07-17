Александр Лукашенко: «В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии»

Новости Беларуси. В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 17 июля на встрече с министрами иностранных дел государств – участников ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главы государства, задача дипломатии – создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон. Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общественным вызовам и угрозам, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. Однако останавливаться на достигнутом нельзя.