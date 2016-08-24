Регистрация кандидатов в члены Совета Республики завершилась

Новости Беларуси. 24 августа завершился этап регистрации кандидатов в члены Совета Республики. Непосредственно сами выборы сенаторов пройдут с 25 августа по 13 сентября на заседаниях областных и Минского городского Советов депутатов. Перед избранием Центризбирком дает заключение о правомочности их выдвижения.

Напомним, в Совет Республики – палату территориального представительства – войдут 64 человека. При этом 56 будут избраны, еще восемь назначит Президент. Итоги выборов в верхнюю палату белорусского парламента окончательно подведут не позднее 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.