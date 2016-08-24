Прямой эфир

Регистрация кандидатов в члены Совета Республики завершилась

24 августа 2016 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 августа завершился этап регистрации кандидатов в члены Совета Республики. Непосредственно сами выборы сенаторов пройдут с 25 августа по 13 сентября на заседаниях областных и Минского городского Советов депутатов. Перед избранием Центризбирком дает заключение о правомочности их выдвижения.

Напомним, в Совет Республики – палату территориального представительства – войдут 64 человека. При этом 56 будут избраны, еще восемь назначит Президент. Итоги выборов в верхнюю палату белорусского парламента окончательно подведут не позднее 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Избирательные округа Минщины: портрет Молодечненского городского избирательного округа № 72
24 августа 2016 14:29

Избирательные округа Минщины: портрет Молодечненского городского избирательного округа № 72

Парламентские выборы: на досрочном голосовании и 11 сентября МЧС и милиция будут работать в усиленном режиме
24 августа 2016 13:51

Парламентские выборы: на досрочном голосовании и 11 сентября МЧС и милиция будут работать в усиленном режиме

Михаил Мясникович: в Беларуси необходимо ввести патентную систему для тех, кто сам себе находит занятие и заработок
24 августа 2016 10:34

Михаил Мясникович: в Беларуси необходимо ввести патентную систему для тех, кто сам себе находит занятие и заработок