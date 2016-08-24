Парламентские выборы: на досрочном голосовании и 11 сентября МЧС и милиция будут работать в усиленном режиме

Новости Беларуси. В день парламентских выборов в Беларуси, а также во время досрочного голосования правоохранительные органы и сотрудники МЧС будут работать в усиленном режиме. Сейчас службы проводят подготовительные мероприятия. Осматриваются избирательные участки. На каждом из них, к слову, предусмотрено наличие медпункта и в случае необходимости бригады скорой помощи.

Кроме того, участки для голосования в скором времени появятся и в местах временного пребывания избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка и главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Настоящая избирательная кампания проходит в абсолютно спокойной и стабильной обстановке. Каких-то чрезвычайных происшествий и ситуаций, связанных непосредственно с проведением избирательной кампании, на данный момент не зарегистрировано. И факторов, которые могли бы негативно повлиять на проведение выборов в Республике Беларусь, не усматривается.