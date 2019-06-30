Развитие экономического потенциала, совместных производств и образования. Итоги визита Эмомали Рахмона в Беларусь

Новости Беларуси. На белорусско-таджикистанских отношениях остановимся подробнее. Оно и понятно: итогом визита Эмомали Рахмона в Минск стало подписание важнейшего документа: договора о стратегическом партнерстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прочный фундамент сотрудничества – экономика. За последние несколько лет товарооборот между странами как поднимался до 60 миллионов долларов, так и опускался до 20 миллионов. 2018 год – 37,4. Понятное дело, такие цифры не утраивают ни одну, ни другую сторону.

Зато в политическом русле течение свободное. Этому способствует и общее прошлое, и дружеские отношения между лидерами. А вот о том, что еще сделаем, чтобы быть эффективнее и ближе, знает корреспондент Юлия Бешанова. Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Беларусь Визит главы Таджикистана в Беларусь в документах значится как «официальный». Такой статус предполагает особую церемонию встречи, протокольные мероприятия. Но в процессе переговоров то и дела из уст лидеров звучат слова «друг» и «брат». Отношения между Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном действительно сложно назвать официальными. Скорее неформальными. В глаза это бросается буквально с первых минут.

Возможность поговорить друг с другом президенты никогда не упускают. Причем не только во время официальных визитов – они регулярные – общаются и во время международных саммитов, разговаривают по телефону. Даже подробности этой встречи коллеги обсудили лично. Это значит, что все темы для разговора согласованы, и осталось лишь обсудить нюансы.

Свое посещение Беларуси Эмомали Рахмон скорректировал с учетом II Европейских игр. Уникальная возможность поддержать и поприветствовать своих спортсменов с трибуны. А еще посмотреть, как Минск справился с задачей континентального масштаба.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

Я поздравляю вас с успешной организацией такого масштаба не только спортивной, но и культурной программы II Европейских игр. Такжикско-белорусские отношения имеют тенденцию к развитию.

Вообще тему «сделано по образу и подобию белорусского» в отношении стран можно назвать генеральной. Душанбе готов перенимать наш опыт и технологии. Сейчас мы участвуем в большом проекте по обновлению таджикского столичного автопарка. Речь идет о поставке 150 троллейбусов.

Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:

Мы договариваемся на очень большую партию техники. Это больше 30 миллионов в долларах. Мы сегодня поставляем новые решения, связанные с работой на автономном ходу. Для них это очень интересная тема, потому что она снимает много проблемных вопросов. Подключаются пригороды. Эксплуатация за этот год показала хорошиие результаты, они очень довольны.

На фоне полного политического взаимопонимания и дружбы экономическая составляющая пока не впечатляет. Цифра товарооборота между Беларусью и Таджикистаном всего 38 миллионов долларов. Конечно, обороты нужно наращивать, но есть и объективные причины. Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму Емкость таджикского рынка небольшая – и это, безусловно, минус. Но географическое положение этой страны позволяет нам открыть для себя большой среднеазиатский рынок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Признательны таджикской стороне за помощь в организации второго бизнес-форума «Беларусь-Таджикистан-Афганистан». Рассчитываем, что тактика проведения таких мероприятий продолжится, появятся новые интересные предложения по взаимодействию в трехстороннем формате. Этот формат ни в коем случае нельзя исключать. Его надо расширять, как бы ни было сложно. Афганистан – огромная страна, и Эмомали Шарипович говорит о том, что Афганистан нуждается в тех товарах, которые мы можем произвести в Душанбе и других города Таджикистана, а может быть, потом и в Афганистане. Поэтому это направление надо развивать.

Примеры успешной совместной работы уже есть. Два года в Гиссаре собирают нашу технику. Пока на конвейере всего несколько ходовых моделей – тракторы, прицепы, полуприцепы. Собрали почти три сотни машин. Не проблема расширить производство, но есть трудности со сбытом.

Треть продукции идет в Афганистан, но покупательская способность здешних хозяйств пока невелика. Беларусь предлагает отменить НДС для совместной продукции. Это -18 % к стоимости, а значит, и покупать будут охотнее. Еще один «обкатанный проект» – совместное производство молочки по нашим технологиям.

Саттори Иззатулло, министр сельского хозяйства Таджикистана:

Заканчивется пуско-наладочная работа в двух совместных предприятиях по переработке молока. В начале 2020 года первая продукция этих предприятий уже выйдет на рынок. В основном они первое время будут обеспечивать нашии республики, в дальнейшем будем ориентироваться на соседние рынки.

Эмомали Рахмон перед чиновниками поставил амбициозную задачу – провести в, по сути, аграрной стране ускоренную индустриализацию. Желание есть, а вот опыта, технологий, да и кадров в стране ощутимо не хватает. Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере Потому и прямой запрос к Александру Лукашенко – обучить в Беларуси большее число специалистов и расширить прием студентов в вузы. К тому же речь идет и о полноценном экспорте образовательных услуг.

Александр Лукашенко:

В белорусских вузах обучаются более 500 таджикских граждан. Благодаря созданию пяти совместных факультетов сегодня можно получать качественное и современное белорусское образование на таджикской земле. Эмомали Шарипович попросил, чтобы мы увеличили объемы подготовки специалистов через создание филиалов или, опять же, расширения местных не только факультетов, но и учреждений там. Как мы делаем это в Узбекистане. Надо помочь заложить основу.

Результат переговоров в 11 подписанных соглашениях: от сельского хозяйства до банковской сферы. И это не считая перспективные коммерческие договоренности, которые вырастут на этой юридической основе. Ключевой момент встречи – подписание документа, который сами лидеры назвали «историческим» – договора о стратегическом сотрудничестве между Беларусью и Таджикистаном.

Экономика, безусловно, фундамент крепкой дружбы между народами. Но в случае с нашими странами в отношения прочно вплелись общая история и современность. Встреча лидеров накануне 75-летия большой общей Победы во время II Европейских игр – в таком общении всегда есть место личному.

Диалог и переговорный успех коллеги-президенты, как и подобает друзьям, скрепили символичными подарками. От Александра Лукашенко – копия слуцкого пояса, созданная по старинным технологиям и сувениры к Европейским играм. В ответ от Эмомали Рахмона – национальный кинжал ручной работы и картина с изображением дворца Навруз.