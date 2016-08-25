«Райком партии дал выговор за пособничество верующим»: что рассказал Моргулису Президент Беларуси

Ваше интервью 2001 года, которое Вы опубликовали – интервью с Президентом. И очень много моментов, которые на сегодняшний момент актуальны, но при этом Вы говорили о духовной составляющей. Вы знаете, я беседовал – на Вашем месте сидел отец Фёдор, один из самых влиятельных священнослужителей в Беларуси. И он не ответил мне впрямую на вопрос: если он разговаривает с Президентом о Боге, то какие это разговоры. Если Вы задавали эти вопросы?

Майкл Моргулис:

Я скажу Вам. Я думаю, что Александр Григорьевич не откажется. Александр Григорьевич сказал: «Ну, я воспитывался, как все люди моего поколения, в советском. Я был парторг, директор совхоза».

Он говорит: «Вы знаете, за что я получил первый свой выговор в райкоме партии? За то, что ко мне пришли 17 человек (или 15, не помню) и сказали: нам негде молиться, Александр Григорьевич».

И он говорит: «Я им бесплатно привёз доски, строительный материал и сказал: стройте. Они построили. И мне, значит, райком партии дал первый мой выговор за пособничество верующим, так как-то они назвали». А потом, когда я спросил: «Александр Григорьевич, а вот Вы-то как себя считаете?» А он говорит: «Майкл, Вы ж не забудьте, я – руководитель страны, где 80% православных, 15% католиков, какой-то малый процент протестантов и так далее. Я должен быть со всеми, я не могу быть. Ну, конечно, я – 80% – я должен быть с этой стороны, как бы». Но я понимаю его. Так принято здесь. Так же ведёт себя президент России, так же вёл себя Борис Николаевич Ельцин, бежал на Пасху со свечкой в руке и спрашивал, случайно записали: «А в какой руке держать свечку?» Но это же всё из советских истоков.