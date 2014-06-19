Рабочий визит главы МИД Беларуси Владимира Макея в Никарагуа, Эквадор и Республику Куба начался 19 июня

Новости Беларуси. Политический диалог между Беларусью и Южной Америкой. 18 июня начался рабочий визит Владимира Макея в Никарагуа, Эквадор и Республику Куба. Визит главы внешнеполитического ведомства нашей страны проходит в рамках поручений Александра Лукашенко о расширении товарной и географической диверсификации белорусского экспорта, а также в целях развития экономического сотрудничества.

Следует отметить, что на встречах с политическим руководством, к примеру, в Эквадоре обсудят работу, проделанную с 2013 года. Тогда Беларусь посетил президент Рафаэль Корреа.

На Кубе Владимир Макей ознакомится с работой Центра генной инженерии и биотехнологий, а также обсудит с кубинской стороной предложения по расширению сотрудничества с белорусскими партнерами.

Визит продлиться до 25 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе визита в Республику Никарагуа будут обсуждаться состояние и перспективы наращивания политического и торгово-экономического взаимодействия с целью формирования насыщенной экономической программы сотрудничества и выведения политического диалога двух стран на высший уровень. На встречах с политическим руководством Эквадора, а также в Министерстве иностранных дел этой страны приоритетное внимание планируется уделить реализации совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах, подготовке второго заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также расширению контактов деловых кругов двух стран.