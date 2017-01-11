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Александр Лукашенко: мы воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство

11 января 2017 03:10
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Новости Беларуси.

Сберечь страну и передать ее свободной и независимой будущим поколениям.

Это подчеркнул Президент вручая премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства. Церемония прошла в Минске накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс –внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, нынче живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство.

Во Дворце Республики теплые слова звучали в адрес педагогов и художников, писателей и журналистов, врачей и людей духовного звания. Так почетных наград удостоены настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ, коллективы реабилитационного центра для детей-инвалидов и педагогического университета. А также Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Премии правительства Беларуси # Александр Лукашенко

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