Александр Лукашенко: мы воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство

Новости Беларуси.

Сберечь страну и передать ее свободной и независимой будущим поколениям.

Это подчеркнул Президент вручая премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства. Церемония прошла в Минске накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс –внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, нынче живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство.

Во Дворце Республики теплые слова звучали в адрес педагогов и художников, писателей и журналистов, врачей и людей духовного звания. Так почетных наград удостоены настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ, коллективы реабилитационного центра для детей-инвалидов и педагогического университета. А также Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.