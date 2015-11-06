Прямая трансляция церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси начнется в 11.50

Новости Беларуси. Нынешний день войдет в белорусскую историю, как новая точка ее отсчета. В Минске состоится торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Она пройдет в присутствии тысячи гостей. Политики, депутаты, представители бизнеса, зарубежные гости, творческая интеллигенция, известные спортсмены. Среди приглашенных во Дворец Независимости, где Александр Лукашенко принесет присягу, соберется, без преувеличения, элита белорусского общества.

На торжестве будут и представители всех регионов страны. Так, утром из Могилева в Минск отправилась внушительная делегация. В ее составе руководители области, городов, районных центров, а также активные участники избирательной кампании.

Вячеслав Шаршунов, ректор Могилевского государственного университета продовольствия:

«Зроблена ў Беларусі» – это сегодня тот бренд, который позволяет нашим соседям оценить то, что мы сделали за эти годы. Надеюсь, что в нашей стране будет мир и благополучие. Благодаря тому, что Александр Григорьевич проводит взвешенную, понятную для всех политику, мы сохранили все то, что было, и преумножили за это годы.

Зинаида Пенькова, заместитель председателя Могилевского городского Совета депутатов:

В сравнении с другими странами, ведь все и познается в сравнении. Когда люди видят, что у нас спокойно, что мы спокойно отправляем детей в сады, школы, студенты проводят различные мероприятия, на душе спокойно. В дальнейшем мы будем поддерживать курс на стабильность. Чем можем, будем помогать нашему государству. И стремиться к тому, чтобы наша республика была достойной среди других достойных стран.

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет не только во Дворце Независимости. На площади Государственного флага клятву на верность белорусскому народу и Президенту произнесут военнослужащие.

Прямая трансляция торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси начнется в 11.50 на главных каналах страны, а ее телеверсию можно будет увидеть в 9 вечера.