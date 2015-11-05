В Минске готовятся к инаугурации Президента: как вступают в должность мировые лидеры и в чем особенность белорусской церемонии

Новости Беларуси. В Минске готовятся к торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь. Она начнется 6 ноября в комплексе Дворца Независимости и продолжится на площади Государственного флага. С этого символичного момента начинается отсчет полномочий главы государства. Событие ознаменует и старт нового этапа для всей Беларуси.

Самая первая церемония вступления в должность Президента Беларуси в 1994-ом состоялась в Овальном зале парламента.

А вот начиная с 2001 года, церемония проходила во Дворце Республики — именно там глава государства присягал на верность народу и стране.

Это точная копия Конституции, на которой держит правую руку Президент, произнося слова присяги. Дорогой экспонат для Музея современной белорусской государственности. Здесь хранят и рабочее удостоверение первого лица — документ подлинный. Подобный, только на новый срок, вручит председатель Центризбиркома Александру Лукашенко. Среди ценностей — и ручка, которой Президент расписался в акте о принесение присяги в 2011. Это тоже часть церемонии. Специальный пюпитр, подставку для основного закона, и трибуну увезли для подготовки торжества.

Денис Бутин, заведующий Музеем современной белорусской государственности:

Трибуна, на которой приносится присяга, очень популярный экспонат в нашем музее. Каждый желающий, не только ребенок, хочет сфотографироваться рядом с ней, стать за нее, приложить руку к Конституции. Таким образом люди «прикасаются» и к государственной власти, этим символам.

Глава государства официально вступает в должность не позднее двух месяцев после выборов. Как правило, не затягивают. В этот раз прошло меньше месяца после 11 октября. В Беларуси уже сложились свои традиции. Например, на церемонии рады иностранным гостям, но специально руководителей других государств не приглашают. Это, кстати, не предусмотрено протоколом и в России. В первую очередь инаугурация — важное событие для самих белорусов.

Наталья Карпович, судья Конституционного суда Республики Беларусь, доктор юридических наук:

Конституция предусматривает, что обязательно при принесении Президентом присяги присутствуют депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, судьи Конституционного и Верховного судов. Такое присутствие официальных представителей народа символизирует, что государственную власть Президенту вручает непосредственно народ как источник государственной власти и носитель суверенитета в Республике Беларусь, что закреплено в ст. 3 Конституции. А присутствие судей означает, что Президент принимает на себя власть легитимно, в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь.

Инаугурацию называют точкой отсчета. С этого момента начинается отсчет полномочий избранного Президента. Впереди — и новый период для белорусского государства.

Виталий Бусько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Основное — будет продолжена работа по построению социально-ориентированного государства. Второе — будут очень сильно, мне кажется, развиваться интеграционные процессы, потому что вот эти последние события в мире показали, что сегодня в одиночку просто пропадешь. Есть проблемы, Президент их обозначал: демографическая ситуация, по поводу развития инфраструктур малых городов, далее промышленность. Наверное, будет очень сильно пересмотрены структура, подход.

За 20 лет сделано немало. Это был период становления суверенного и независимого государства.

Виталий Бусько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Состоялась страна со всеми атрибутами (власти исполнительные, власти законодательные). Страна, которая признана на мировом уровне. Страну, которую знают, узнают и страна, которая сегодня решает проблемы мира и войны.

Проблемы войны и мира решались в стенах Дворца Независимости. Это не просто знаковый объект, а символ новой Беларуси. Именно так он воспринимается сегодня.

Наталья Бреус, СТВ:

Торжественная церемония вступления в должность пройдет во Дворце Независимости. Здесь она состоится впервые. В этот большом зале уже все готово для проведения инаугурации. И хоть сама церемония длится не так долго, тем не менее предусмотрены места для гостей. А приглашено около тысячи человек.

Вообще, церемония вступления в должность Президента — выверенная процедура. Глава государства произносит 30 слов президентской клятвы, подписывает акт о принесении присяги, ему вручают удостоверение. Национальный лидер выступает с краткой речью. Протокол церемонии посвящения в должность основан на двух зарубежных вариантах: французском и американском. Это классика.

Елена Семашко, заведующий кафедрой конституционного и административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент:

В разных странах особенности заключаются именно в какой-то последовательности проведения процедуры инаугурации и к определенным требованиям, которые предъявляются. В большинстве стран — это именно принесение присяги Президентом. Например, во Франции Президент присягу не приносит, он тоже вступает в должность торжественно. Президенту Франции при этом вручается орден Почетного легиона, потому что он этот титул получает с момента вступления в должность, и потом Президент произносит речь, но клятвы как таковой он не произносит. Чаще всего клятва все-таки присутствует.

Каждый раз внимание страны, да и всего мира, в день инаугурации приковано к торжеству. Поэтому так важна каждая деталь.

Планируется, что та часть, где военнослужащие присягают на верность Президенту как главнокомандующему и народу в этот раз пройдет на площади Государственного флага. Это место — сосредоточие символов республики. Накануне военные отрабатывали все детали этой непродолжительной, но важной части церемонии. Оттачивала мастерство рота почетного караула — ей предстоит пройти торжественным маршем. Трансляцию действа на площади флага организует телеканал СТВ. Тщательная отработка всех моментов позволит получить лучшую картинку. Кстати, всю церемонию полностью будут транслировать в прямом эфире.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Всех завес тайны, конечно, приоткрывать не будем. Очень хочется, чтобы завтра телезрители и в 12 часов дня в прямой трансляции и в телеверсии все увидели своими глазами, были с нами в этот день. Конечно, однозначно хочу сказать, что главной особенностью нынешней церемонии станет место ее проведения. Около сотни журналистов аккредитовано. Как всегда очень широкая география: от Китая до Соединенных Штатов Америки.

Установлены десятки камер, которые запечатлят этот исторический момент во всех подробностях. А завершатся торжества большим концертом во Дворце Республики. Вся суть большой церемонии и в его названии — «Вместе в новый день», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.