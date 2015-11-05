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Владимир Макей обсудил с представителями Госдепа США вопросы двусторонних отношений и пути их решения

05 ноября 2015 17:14
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Новости Беларуси. США готовы к дальнейшим позитивным шагам в отношениях с Беларусью. Сегодня, 5 ноября, в Минске министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии прав человека  и труда Робертом Берщинским. Стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений и направлений развития двустороннего сотрудничества, включая сложные вопросы и пути их решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# Беларусь-США

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