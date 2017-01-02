Проведение Года науки повысит инновационность белорусской экономики: в НАН озвучили планы на 2017 год

Новости Беларуси. Проведение года науки повысит инновационность белорусской экономики. В Национальной академии наук озвучили планы на 2017 год. Здесь значительно расширят тематику исследований. Упор прежде всего будет делаться на прикладных направлениях. Так, работа над поиском лекарства от рака ведется в научно-медицинском центре «Клеточные технологии». В наступившем году откроется парк «Белбиоград». Там будут развивать наукоемкие отрасли, связанные с микробиологией и наноматериалами. О готовности участия в проекте уже заявляют зарубежные инвесторы.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас все крупнейшие разработки внедряются. Мы добиваемся того, чтобы не было науки для полки. Наука должна работать на экономику страны. Работаем над электромобилем. Мы полагаем, что в Год науки у нас будет экспериментальный образец свой. И электродвигатель. Работаем над новой солнечной установкой. Даже работаем и над водородной энергетикой.

2017-й в Беларуси объявлен Годом науки. Правительству поручено утвердить план мероприятий по его проведению. Ожидается, что все это поспособствует развитию научных школ, вузовской и отраслевой науки, а также обеспечит устойчивый экономический рост страны, приумножит ее научный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.