Может ли Си Цзиньпин встретиться с Зеленским? Объяснил украинский политик Олег Волошин

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая: Я думаю, вы, как и многие международники, дипломаты, следили за тем, какую активность в урегулировании нынешнего конфликта на территории Украины проявил Пекин. Как вы можете охарактеризовать предложения Пекина? Естественно, в недавнем общении с прессой Владимир Зеленский сказал, что ему необходимо провести встречу с господином Си Цзиньпином. Насколько вы считаете это вообще возможным в нынешних реалиях?

Олег Волошин, украинский политик:

Откровенно говоря, я очень сомневаюсь, что председатель КНР так уж спешит встречаться с Зеленским. Причем это связано не только с текущей позицией Киева и поведением находящейся там власти, но и в целом всей истории Украины после 2014 года, когда отношения с КНР постепенно-постепенно загонялись во все больший штопор, причем по инициативе Киева, естественно, с подачи американцев. Кто бы что ни говорил, но для США Китай – это стратегический соперник номер один. И любое участие Китая в украинском вопросе или любом другом вопросе, связанном с безопасностью в Европе, который повысил бы авторитет Пекина и помог бы ему получить какие-то дополнительные очки на международной арене, для США совершенно неприемлемо. Даже с этой только точки зрения американцы ожидаемо отвергли мирные предложения Китая и дали команду соответствующим образом отреагировать и Зеленскому.

Кстати, если вы обратите внимание, высказывания Зеленского гораздо более мягкие в этой ситуации, чем, например, высказывания его кураторов за рубежом. То есть все-таки там какой-то еще здравый смысл остается и понимание того, что совсем уж раздраконить Китай не хочется. Такую же линию в последнее время украинский режим правящий придерживается и в отношении Беларуси. Я думаю, все заметили, что риторика в отношении Минска существенно смягчилась. В Киеве очень боятся действительно, что поддержка со стороны Беларуси в адрес России может быть значительно более масштабной, чем сегодня. И в этом смысле, наоборот, западные страны, которые заинтересованы в эскалации конфликта, придерживаются более жесткой риторики и по Китаю, и по Беларуси.

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