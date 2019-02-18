Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Минск и Брюссель обсудили перспективы политического и экономического диалога. Александр Лукашенко 18 февраля провел переговоры с европейским комиссаром по бюджету и кадровым ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гюнтер Эттингер прибыл к нам с рабочим визитом.

Теплота встречи понятна без перевода. Кстати, той самой теплотой, или скорее весенним потеплением, порадовала европейского гостя и белорусская погода, которая словно символизирует настоящее нашего двустороннего диалога.

Стороны отмечают: в последние годы позитивная динамика очевидна. Или, как подчеркнул белорусский Президент, «значительно продвинулись». И ведь шаги навстречу друг другу делают оба партнёра.

За последнее время ЕС отменил большинство санкций, возобновились контакты на высшем уровне, визиты первых лиц евроструктур. К тому же мы полноценно работаем с европейскими банками. Так, ЕБРР успешно сотрудничает с белорусским госсектором, а в 2018 году с Европейскими инвестиционным банком заключили первые кредитные соглашения на сумму свыше 160 миллионов евро. Александр Лукашенко: мы значительно продвинулись в наших отношениях – Беларуси с Европейским союзом Одним словом, партнёры уверены в нас. Надёжность наших отношений в свою очередь подтверждает и Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что наши материальные отношения, дипломатические, финансовые, политические базируются на определённых принципах и по определенным направлениям. И развитию этих направлений служат те программы, которые мы принимаем, и те проекты, которые мы реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении. И я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении своих соседей всегда придерживается взвешенной, аккуратной политики. Мы, исходя из этого, всегда будем надёжным партнёром Европейского союза, и за белорусское направление (почти полторы тысячи километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными.

Как настоящий полиглот (Гюнтер Эттингер владеет английским, французским и итальянским языками, и это не считая родного немецкого), еврокомиссар настроен на многовекторность и в развитии диалога. Взаимодействие по линии Беларусь – ЕС не исключение. Тем более, как признался европейский гость, отношение к нашей стране особое. И даже личное. Ещё в далёкие 60-е музыке тогда ещё юного Эттингера учила белорусская преподавательница. Вот такое совпадение.

Кстати, 18 февраля Беларусь и ЕС выбрали даже «приоритеты партнёрства». На этот счёт идут переговоры. Госуправление, экономика, транспорт, энергоэффективность, борьба с изменениями климата и контакты между людьми. Эти приоритеты охватывают самые главные направления диалога вплоть до 2020 года.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Об успехах в торгово-экономическом сотрудничестве партнёры говорили не раз. Евросоюз всегда был и остаётся вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. Товарооборот по итогам 2018 года вырос на 20 % и составил 17,3 миллиарда долларов. Как видим, к той самой планке, которую сегодня обсуждали во Дворце Независимости, в 30-35 % (именно такой в перспективе должна быть доля ЕС в общем объёме нашей торговли), идём уверенными шагами.

И ведь общего у Беларуси и ЕС может быть намного больше. Подробности сегодняшней встречи еврокомиссар лично рассказал журналистам. К примеру, сейчас в Евросоюзе разрабатывается бюджет на ближайшие 10 лет. И в нем отведено место под финансирование проектов по линии «Восточного партнерства» (кстати, инициативе в 2019 году исполняется 10 лет). Часть из них будет реализована в нашей стране. Специальная рабочая группа поможет с новыми взаимовыгодными проектами. А точнее, прагматичными и практикоориентированными.

Гюнтер Эттингер, европейский комиссар по бюджету и кадровым ресурсам:

У нас есть возможность, и мы видим необходимость в наращивании объема финансирования этих проектов. Мы договорились создать своего рода рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества и будущие программы. Одно из таких важных направлений – совершенствование транспортной инфраструктуры. Беларусь имеет протяженную границу со странами-членами ЕС, она очень важная транзитная страна, что касается потоков между ЕС и Россией. Поэтому эта тема – расширение и развитие трансграничной транспортной сети – будет играть большую роль.

Ощутимым шагом в развитии диалога по линии Беларусь – ЕС может стать заключение соглашения об упрощении визовых процедур. Диалог на эту тему ведётся уже не один год. Но сейчас документ уже на финишной стадии.

Эту волнующую всех белорусов тему затронули 18 февраля в правительстве. Именно здесь продолжился переговорный день. Ну и куда же без ещё одной, не менее важной части визита? С самого утра Гюнтер Эттингер возложил венок к монументу Победы. Зачастую общая история связывает ещё сильнее.