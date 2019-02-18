Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером ЕС и рассчитывает на взаимность

Новости Беларуси. Беларусь всегда будет надежным партнером Европейского союза и рассчитывает на взаимность в двусторонних отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился сегодня с европейским комиссаром по бюджету и кадровым ресурсам. С рабочим визитом Гюнтер Эттингер прибыл в Минск накануне. В последнее время диалог по линии Беларусь – ЕС развивается динамично: Евросоюз отменил большинство санкций, возобновились контакты на высшем уровне. Наладилась работа с европейскими банками. В целом, позитивно эксперты оценивают и торгово-экономическое сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень рад с вами сегодня встретиться и обсудить те проблемы, которые, возможно, существуют в наших отношениях. Хотя слово возможно, скорее всего, не подходит сюда. У нас всегда эти проблемы были и, наверное, будут. Но как показало последнее время – проблемы не носят хронического характера, они подлежат разрешению и последнее время свидетельствуют о том, что мы значительно продвинулись в наших отношениях – Беларуси с Европейским союзом.

Меня очень радуют наши отношения в торгово-экономической сфере. Вы знаете нашу цель: мы диверсифицируем нашу внешнюю торговлю. Мы хотели бы, чтобы с Европейским союзом мы имели торговли примерно 30-35 % от всего объема внешней торговли, 30 % у нас останется на Россию и 30 % на остальные страны нашей планеты. Такая диверсификация поможет нам спокойно себя чувствовать в сфере производства и реализации товаров. Потому что страна наша, вы знаете, экспортоориентированная. Мы половину только производимого потребляем в Беларуси. Все остальное продаем, и это говорит о том, что внешняя торговля имеет большое значение. Играет большую роль. Особенно в формировании бюджета страны и в притоке валюты.

Гюнтер Эттингер, европейский комиссар по бюджету и кадровым ресурсам:

Это большая честь встретиться с вами. Я нахожусь в Минске со вчерашнего вечера и могу сказать, что с удовольствием посещаю Беларусь. Кстати, я был в вашей стране 5 лет назад, участвовал в большой конференции по линии Евразийского экономического союза. Но первое мое впечатление о Беларуси восходит еще к 1960-ым годам, когда мама заставляла меня заниматься уроками фортепиано с белорусской преподавательницей в течение 8-ми лет.

Европейский союз остается в тройке наших партнеров. Товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 20 % и составил более 17-ти миллиардов долларов. В перспективе доля ЕС в общем объеме нашей торговли должна увеличиться. Речь об этом, в том числе, сегодня шла во Дворце Независимости.

В общении с журналистами Гюнтер Эттингер рассказал, что сейчас в Евросоюзе разрабатывается бюджет на ближайшие десять лет. И в нем отведено место под финансирование проектов по линии «Восточного партнерства». Часть из них будет реализована в Беларуси. Партнеры договорились даже создать специальную рабочую группу, в состав которой войдут представители нашей страны и Европейской комиссии в Брюсселе. Эксперты займутся будущими проектами. До встречи во Дворце Независимости Гюнтер Эттингер возложил венок к Монументу Победы.