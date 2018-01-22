Надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это нам ни стоило: Президент послу Пакистана

Новости Беларуси. Пакистан может всегда видеть в лице Беларуси надежного друга. Об этом 22 января заявил Президент на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масуд Хан Раджа завершает свою дипмиссию. Его дипломатическая карьера в Беларуси началась в 2015. За это время отношения наших государств вышли на новый уровень. Дважды Президент Беларуси был в Исламабаде с визитами: в мае 2015 и октябре 2016. А в 2017 году Александр Лукашенко и Наваз Шариф встречались на форуме «Один пояс и один путь». Сфер для сотрудничества немало: промышленность, строительство, логистика, аграрный сектор. Пакистан заинтересован в создании совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и закупке нашей техники. Партнеры также намерены изучить опыт белорусских аграриев. Как подчеркнул Александр Лукашенко, фундамент создан. Главная задача сейчас – развивать и приумножать торгово-экономическое сотрудничество. Глава государства также поблагодарил дипломата за службу в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много за наш период сделано в плане установления теплых дружеских, очень дружеских отношений между Беларусью и Пакистаном. Вы знаете мои отношения с руководством вашей страны, у нас сложились очень добрые отношения с Навазом Шарифом. Перед нами стоят непростые задачи – мы создали фундамент наших отношений, и теперь надо наращивать прежде всего торгово-экономические отношения. У нас стоят совершенно конкретные цели – надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это нам ни стоило. Потенциал величайший. Просто надо работать. Мы очень высоко будем ценить, если в этом направлении наши друзья в Пакистане будут двигаться. Я вас хочу заверить, что мы в этом плане сделаем все. Что касается дипломатии, политики, в лице Беларуси вы всегда будете иметь надежного друга. Передайте руководству Пакистана: мы привержены нашим договоренностям, несмотря на какие-то мировые противоречия, катаклизмы, неразбериху. Это нас не касается. Наши отношения будут такими, какими они были до сих пор – динамично развивающимися.

Масуд Хан Раджа, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь:

Для меня большая честь быть первым послом Пакистана в Беларуси, которому вы вручили верительную грамоту. Весь срок моей дипломатической службы я получал содействие от правительства вашей страны. Мы определили четкие цели. Со времени вашего первого визита в Пакистан в мае 2015, мы развили отношения по самым разным направлениям.