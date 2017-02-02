Семен Шапиро в Логойске провел прием граждан

Новости Беларуси. Злободневные вопросы и личные просьбы. Очередной прием граждан председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел в Логойске.

Губернатор рассмотрел шесть обращений.

Среди них и вопрос ведения фермерского хозяйства, и капитального ремонта жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не обошлось и без традиционных соседских войн, и коммунальных проблем. Почему мощностей модернизированной котельной не хватает отдельным жителям Плещениц? И на что нужно обратить внимание профессиональным обвинителям? Подробнее в сюжете.