Прямой эфир

Семен Шапиро в Логойске провел прием граждан

02 февраля 2017 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Злободневные вопросы и личные просьбы. Очередной прием граждан председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел в Логойске.

Губернатор рассмотрел шесть обращений.

Среди них и вопрос ведения фермерского хозяйства, и капитального ремонта жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Не обошлось и без традиционных соседских войн, и коммунальных проблем. Почему мощностей модернизированной котельной не хватает отдельным жителям Плещениц? И на что нужно обратить внимание профессиональным обвинителям? Подробнее в сюжете.

# Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение прав граждан: Президент на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Беларуси
02 февраля 2017 10:37

Именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение прав граждан: Президент на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Беларуси

Парламентская делегация Пакистана прибыла в Беларусь с официальным визитом
02 февраля 2017 06:25

Парламентская делегация Пакистана прибыла в Беларусь с официальным визитом

Делегацию Пакистана во главе с председателем Сената в аэропорту встретил Михаил Мясникович
01 февраля 2017 17:54

Делегацию Пакистана во главе с председателем Сената в аэропорту встретил Михаил Мясникович