Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии

Новости Беларуси. О политике и спорте 4 февраля говорили в Палате представителей нашей страны. Здесь утром встречали швейцарских парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию возглавляет председатель комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания. Также Филиппо Ломбарди сопредседатель группы дружбы «Беларусь-Швейцария». В том, что ей крепнуть, уверены обе стороны, – еще раз это подтвердили за столом переговоров.

Филиппо Ломбарди, председатель комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации, сопредседатель группы дружбы «Швейцария-Беларусь»:

Хочу выразить благодарность от имени швейцарской делегации за прекрасную организацию и взаимодействие в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске этим летом. Она дала основу для создания группы дружбы «Швейцария- Беларусь» в парламенте нашей страны. И, конечно, мы очень ждем вашего визита в конце февраля. Мы сделаем все возможное, чтобы организовать плодотворные и содержательные встречи.

Встреча вышла за рамки официального протокола: все больше говорили о спорте. Ведь глава швейцарской делегации еще к тому же руководитель небезызвестного на родине хоккейного клуба «Амбри-Пиотта». Его ветераны сегодня также в Минске. Они сыграют на минском льду с командой Президента Беларуси. Филиппо Ломбарди:

Наша команда в 1999 выиграла кубок Магнитогорска, так что они знают, как играть за пределами Швейцарии.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президентская команда не любит проигрывать, вы не забывайте.