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Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии

04 февраля 2018 11:53
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Новости Беларуси. О политике и спорте 4 февраля говорили в Палате представителей нашей страны. Здесь утром встречали швейцарских парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию возглавляет председатель комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания. Также Филиппо Ломбарди сопредседатель группы дружбы «Беларусь-Швейцария». В том, что ей крепнуть, уверены обе стороны, – еще раз это подтвердили за столом переговоров.

Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии-1

Филиппо Ломбарди, председатель комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации, сопредседатель группы дружбы «Швейцария-Беларусь»:
Хочу выразить благодарность от имени швейцарской делегации за прекрасную организацию и взаимодействие в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске этим летом. Она дала основу для создания группы дружбы «Швейцария- Беларусь» в парламенте нашей страны. И, конечно, мы очень ждем вашего визита в конце февраля. Мы сделаем все возможное, чтобы организовать плодотворные и содержательные встречи.

Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии-4

Встреча вышла за рамки официального протокола: все больше говорили о спорте. Ведь глава швейцарской делегации еще к тому же руководитель небезызвестного на родине хоккейного клуба «Амбри-Пиотта». Его ветераны сегодня также в Минске. Они сыграют на минском льду с командой Президента Беларуси.

Филиппо Ломбарди:
Наша команда в 1999 выиграла кубок Магнитогорска, так что они знают, как играть за пределами Швейцарии.

Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии-7

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Президентская команда не любит проигрывать, вы не забывайте.

Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии-10

Матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии проходит в эти минуты на «Чижовка-Арене».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Беларусь-Швейцария # Филиппо Ломбарди

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