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Президент Узбекистана возложил венок к монументу Победы в Минске

31 июля 2019 19:20
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Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Ташкента обсудят на высшем уровне. 1 августа Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня с официальным визитом прибыл в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Узбекистана возложил венок к монументу Победы в Минске-1

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи

Начался официальный визит президента Узбекистана согласно протоколу. В сопровождении роты почетного караула он возложил венок к монументу Победы в Минске. Присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Президент Узбекистана возложил венок к монументу Победы в Минске-4

Также 1 августа Президенты планируют совместно посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице в рамках форума регионов двух стран.

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# Беларусь-Узбекистан # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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