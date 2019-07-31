Президент Узбекистана возложил венок к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Ташкента обсудят на высшем уровне. 1 августа Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня с официальным визитом прибыл в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи Начался официальный визит президента Узбекистана согласно протоколу. В сопровождении роты почетного караула он возложил венок к монументу Победы в Минске. Присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.