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Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи

31 июля 2019 08:15
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Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Сотрудничество Минска и Ташкента обсудят на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи-1

1 августа Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает с официальным визитом в нашу страну.

26 соглашений и более 20 контрактов: первые итоги работы I Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов. Акцент будет сделан на укрепление экономических отношений.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи-4

Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание – сотрудничеству регионов, углублению производственной кооперации, вопросам торговли. Тема безопасности – также в поле зрения. Президенты обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире в целом.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи-7

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Лидеры также планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи-10

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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