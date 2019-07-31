Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи

Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Сотрудничество Минска и Ташкента обсудят на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает с официальным визитом в нашу страну. 26 соглашений и более 20 контрактов: первые итоги работы I Форума регионов Беларуси и Узбекистана Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов. Акцент будет сделан на укрепление экономических отношений.

Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание – сотрудничеству регионов, углублению производственной кооперации, вопросам торговли. Тема безопасности – также в поле зрения. Президенты обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире в целом.