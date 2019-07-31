«Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют». Товарооборот между странами приблизился к миллиарду

Новости Беларуси. За полтора года Беларусь и Узбекистан в 2,5 раза увеличили товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны стремятся к миллиардной отметке. Большая роль отводится локальному сотрудничеству.

Накануне в столице прошел I белорусско-узбекский форум регионов. За время его работы был подписан целый пакет соглашений. В портфеле коммерческих контрактов – более 20 документов.

Данияр Абидов, советник посольства Узбекистана в Беларуси:

Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют. Все, что производится в Узбекистане, можно купить и в Беларуси. То, что выпускают, я скажу, очень качественную технику белорусскую, значит можно приобрести в Узбекистане. В первую очередь – это белорусские трактора, которые знакомы каждому дехканину, фермеру в Узбекистане.

Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи