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«Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют». Товарооборот между странами приблизился к миллиарду

31 июля 2019 11:20
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Новости Беларуси. За полтора года Беларусь и Узбекистан в 2,5 раза увеличили товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны стремятся к миллиардной отметке. Большая роль отводится локальному сотрудничеству.

«Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют». Товарооборот между странами приблизился к миллиарду -1

«Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют». Товарооборот между странами приблизился к миллиарду -3

Накануне в столице прошел I белорусско-узбекский форум регионов. За время его работы был подписан целый пакет соглашений. В портфеле коммерческих контрактов – более 20 документов.

Данияр Абидов, советник посольства Узбекистана в Беларуси:
Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют. Все, что производится в Узбекистане, можно купить и в Беларуси. То, что выпускают, я скажу, очень качественную технику белорусскую, значит можно приобрести в Узбекистане. В первую очередь – это белорусские трактора, которые знакомы каждому дехканину, фермеру в Узбекистане.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Данияр Абидов # Фотофакт

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