Новости США. Президент США объявил о том, что готов вторгнуться в Сирию. Правда, сроки военной операции не определены. Как заявил Обама, она может начаться через день, через неделю или через месяц.

Многое будет зависеть от американских законодателей, которые 9 сентября вернутся с каникул. Конгрессменам предстоит сделать нелегкий выбор – согласиться с планами президента Обамы и принять проект резолюции, разрешающий вторжение в арабскую республику, или высказаться против, прислушавшись к мнению большинства граждан страны.

В последние дни в Америке, впрочем, как и по всему миру, не прекращаются акции протеста. Манифестанты неустанно скандируют лозунги против военного вмешательства в Сирию.

Ранее от воинственных планов отказались сразу 12 стран-участниц НАТО. Однако настроения союзников, судя по всему, не убедили лауреата Нобелевской премии мира придерживаться «мирного» сценария. Сейчас основной вопрос в том, получит или нет президент Соединенных Штатов одобрение конгресса. Пока однозначно на него никто в Вашингтоне ответить не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технически США все могут сделать сами. У берегов Сирии находится военно-морская группировка в составе американских авианосцев с сотнями крылатых ракет на борту. Здесь же, по некоторым данным, курсируют две атомные подводные лодки, которые суммарно могут выпустить до 150 ракет «Томагавк».

Жители Дамаска уже с конца недели, в ожидании бомбежки, не выходят на работу. Небо пока остается чистым, но как долго, не скажет никто.

Все города горят одинаково... Чаще ночью. Но органы чувств на пределе. Светомаскировка давно не спасает, поэтому почти не используется. Воет сирена воздушной тревоги. Сирены пожарных. Сирены «скорых»... И удар... Горизонт как бы подбрасывает вверх и в сторону. Шар огня, а после занимается пламя. Пламя сжирает все. Банки на полках в продуктовом по соседству. Малолитражки на стоянке спального района. Высотки контор. Детей. Все горят одинаково.

Дэвид Кэмерон, Премьер-министр Великобритании:

Никогда не бывает стопроцентной уверенности, даже если информация приходит из разных источников. Но мы знаем, что у властей Сирии есть химическое оружие. А значит, они могли его использовать. А шанс того, что его использовала оппозиция, по нашему мнению, исчезающе мал.

Франсуа Олланд, Президент Франции:

Мы сможем разобраться с ситуацией в Сирии, только если международное сообщество решиться положить конец эскалации насилия там, примером чему было использование химического оружия.

Барак Обама, Президент США:

Я принял решение о том, что Соединенные Штаты нанесут удары по целям, подконтрольным правительству Сирии. Это не будет интервенцией. Наши войска не войдут на землю Сирии. Наши удары будут ограничены по времени и масштабам. Но я уверен, что с их помощью мы сможем сделать невозможным применение химического оружия в Сирии и сократить его объемы.

Все города горят одинаково. Это Белград. В 99-м албанцы заявляют о расправе, якобы учиненной сербами. Эксперты, в том числе из ОБСЕ, опровергают данные – все погибшие в той перестрелке не мирные жители, а боевики-сепаратисты. В отсутствии мандата Совбеза ООН, НАТО под давлением США все же наносит удар, называя его «гуманитарной интервенцией». Под бомбами гибнут сотни мирных жителей. Гибнет страна. Югославия прекращает существование. Сербы бегут из Косово, спасаясь от геноцида. Почти 15 лет спустя та война еще влияет на весь регион.

Драган Сутанович, экс-министр обороны Сербии:

Мое мнение тогда и сейчас не изменилось. И тогда, и сейчас я считаю бомбардировки величайшей, страшной ошибкой НАТО. Я верю, что на рубеже тысячелетий недопустимо, чтобы кто-то сознательно подверг бомбардировке целую нацию. Я говорю не только о сербах, обо всех жителях той Югославии.

Все города горят одинаково. Это Багдад. В 2003-м, используя фальшивые разведданные об оружии массового уничтожения у Ирака, США и союзники захватывают это ближневосточное государство. Никакого оружия не найдено. 10 лет спустя в стране, потерявшей более миллиона человек населения, продолжается почти открытая религиозная гражданская война, предпосылки для которой фактически создали те самые 10 лет американской оккупации.

Абдул Карим, очевидец взрыва в Багдаде 28.08.13:

Я видел этот взрыв, и множество убитых им людей, и разрушенных им магазинов. В чем была их вина? Они пришли купить что-нибудь для своих семей. А сейчас они мертвы или в больницах, и я видел все это. Уже не раз.

Все города горят одинаково. Это ливийский Триполи. В 2011-м американцы и союзники сначала оказывают военную поддержку местной оппозиции, а позже вступают в войну на ее стороне. И война... не только не завершается, но пламенем перекидывается на соседние страны.

Все города горят одинаково. Это Дамаск. После того, как западные каналы множество раз показали разрушенные кварталы, где, по их словам, было применено химическое оружие, этот город буквально приговорен. К пламени.

Джон Керри, госсекретарь США:

То что мы увидели в Сирии на прошлой неделе повергло в шок весь мир. Это было вне рамок морали. Скажу прямо: убийство гражданских лиц, женщин и детей с помощью химического оружия аморально. Это непростительно по любым меркам, не смотря ни на что.

Не смотря ни на что, по словам и по желанию Джона Керри и других таких же, теперь Дамаск будет пылать.

Виолетта Ейса-Фархат:

Страшно. Детям страшно спать иногда. Бегаем. На пол ложимся. Кончено, обидно. Сирия – красивая страна очень.

Это Дамаск. 13 лет назад отец Виолетты и Лолиты уезжают туда с семьей из Витебска... А это Витебск, куда сестры возвращаются на этой неделе, потому что их Дамаска, их столицы «красивой страны Сирии», больше нет. Или не будет. Всего через несколько дней, когда американские бомбы разожгут пламя и там. Сестры уехали, увезли детей, спецрейсом российского МЧС, возможно одним из последних. Но им, по крайней мере, было куда бежать с родины их отца.

Это Лондон... Это Рим... Это Минск. Здесь и во многих других городах, во многих других странах, протестуют против войны в далекой Сирии. Близкой Сирии. Близкой от осознания всеми того, что все города горят одинаково.

Барак Обама:

Наши войска заняли позиции в регионе. Председатель комитета Начальников Штабов заявил, что мы готовы нанести удар по Сирии, когда сочтем это необходимым. Это может произойти завтра, на следующей неделе или в следующем месяце. И я готов отдать такой приказ.

Это Нью-Йорк. Здесь протестуют против войны. Здесь в ООН будут слушать экспертов, расследовавших ситуацию с химическим оружием в Сирии. Здесь на заседании Совбеза могли бы остановить агрессию против суверенного государства без всяких причин... Поэтому Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама заявляет, что будет, цитата, «двигаться дальше без одобрения Совбеза, который полностью парализован и не хочет привлечь власти Сирии к ответственности».

Парламент Британии голосует против войны. Большинство французов против войны, поэтому президент Франции не будет советоваться ни с кем по поводу войны.

А это Вашингтон. Здесь 9 сентября начнет работу конгресс США, к которому обратится Барак Обама, чтобы начать войну. Чтобы Дамаск пылал. И когда это случиться, все опять увидят, что... все города горят одинаково, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.