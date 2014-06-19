Президент сообщил о предстоящей серьезной замене кадров в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с представителями трудового коллектива Беларуськалия. На встрече глава государства говорил о многом: и о калийной отрасли, и о том, как удержать молодежь в небольших городах, как противодействовать распространению наркотиков.

Ольга Макей, СТВ:

Солигорск — один из самых молодых городов Беларуси. На карте Республики появился 56 лет назад, правда, тогда населенный пункт назвали Ново-Старобинск в честь начала разработки старобинского месторождения. Сегодня Солигорск — уже второй по численности населения город Минской области. Соль города — в развитии. Вложил в модернизацию сегодня — завтра получил прибыль. Этот тезис на предприятии знают хорошо.

О том, как развивается город, чуть позже главе государства расскажут сами местные жители. Перед встречей с работниками Беларуськалия президент посещает новое производство NPK-удобрений. Выпускают полезный продукт всего год, но он уже с лихвой расходится на мировых рынках. Почти 100% — на экспорт. Суть комплексных удобрений в одной грануле — все необходимые для растений вещества, и аграриям не приходиться вносить каждое по отдельности, а это приличная экономия бюджета хозяйств.

Здесь же, рядом с новым производством, Александр Лукашенко пообщался с работниками Беларуськалия. Сегодня в Солигорске живут 105 тысяч человек. Почти 20% — трудятся на важнейшем предприятии Беларуси. Поэтому первым делом речь заходит о калийной отрасли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мировой калийный рынок перенасыщен. Калия больше, чем потребности и конкурировать на нем очень сложно. Последние события, которые произошли в прошлом году с известными российскими компаньонами, показали, насколько сложен этот рынок. Особенно падением цен на калийные удобрения мы очень серьезно в прошлом году были наклонены. Наклонились не только мы, обрушен весь калийный рынок, и нам было нелегко. Цена на каком-то уровне стабилизировалась и потихонечку (мне докладывают руководители) где-то по 1-1,5$ начинает подниматься. Конечно, это хорошо и для государства, и для конкретного предприятия, но факт состоит в том, что уже к нам приехали и просят нас ведущие компании: Давайте вместе. Я говорю: А где вы были в прошлом году? И тот же «Уралкалий» уже просит: Давайте вместе. Я говорю: На каких условиях?

Естественно, частник видит свои выгоды. Я им говорю прямо: взятки сюда не возите, мы будем преследовать собственные государственные интересы. Прошло три месяца - они еще больше к нам бегут, уже почти ползут на коленях. Мы пока обходимся без них. Я твердо был убежден, что любое государство потребителей (Индия, Китай, Бразилия и другие) прежде всего, будут иметь дело с компаниями, за спиной у которых стоит государство, с государственными компаниями, потому что есть некие гарантии. Для частника понятно, что ему надо — побольше извлечь прибыли.

Наше предприятие — я уверен, что в мире подобного предприятия, которое производит калийные удобрения, нет.

Особое внимание — к руководителям предприятий, Александр Лукашенко в очередной раз подчеркивает: главное в работе управленца — результат.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ближайшее время мы проведем серьезную ротацию кадров в стране и замену. Начиная от правительства до руководства крупных предприятий, которые обеспечивают благосостояние нашей страны, если не будет должного результата. Мы недавно на Совете Безопасности рассмотрели этот вопрос. Я прямо в глаза им сказал, чтобы не было обид: не будет результата — мы с вами будем расставаться. В тяжелейших условиях Беларуськалий показал, как надо работать на международных рынках. Почему не могут БелАЗ, МТЗ, МАЗ? Наверное, нет желания или уже выработались, как в народе говорят.

Посещая регионы страны, президент старается общаться и с местной прессой, они не хуже чиновников знают жизнь своей области в самых разных сферах. Репортеров Солигорска интересует, как удержать молодежь в небольших городах? Ведь для столичного региона эта проблема особенно актуальна — сказывается близость мегаполиса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Избалована немножко наша молодежь. Действительно, стремится в город. Село вроде бы не устраивает. Но раньше было хуже, сейчас стало немного лучше, потому что мы взялись за социальную сферу, не останавливаемся, взялись за производство (а что за производство, если нет техники), что потянуло за собой модернизацию всей промышленности, которая производит технику для сельского хозяйства: тракторы, посевные агрегаты, прицепная техника — все переделано, все крупные предприятия. Они начали выпускать более или менее конкурентоспособную продукцию для сельского хозяйства, а это значит, что механизатор уже может работать на приличном тракторе, уже появились сеялки точного высева, появились новые технологии. Очень много сделали для того, чтобы облегчить труд людей и сделать его более технологичным.

Сегодня уже, наверное, под сотню молочно-товарных комплексов, где доит корову робот. И молоко рентабельное. Экстра-класса. Мы сами потребляем молоко и молочные продукты, за которыми в России, в Украине и других местах очереди выстраиваются. Говорят, Запад лучше. Когда приехали на ЧМ и попробовали наши продукты питания и пиво. Чехи, немцы говорят: Мы такого пива никогда не пили. А цена качества их вообще поражала. Это мы все сделали. Это сделали наши люди, наши доярки, механизаторы, кое-какие условия мы им создали. В нескольких сотен предприятий там вообще идеальные условия, откуда ни один человек в город не поедет.

Более того, встречно (вы, наверное, слышали) практически сегодня сворачивается строительство социальных объектов и жилья в Минске. Мы больше не будем расширять и развивать этот мегаполис. Если раньше мы строили там до 3-4 млн кв. м жилья, сегодня 1,5 млн., а в будущем году еще меньше будет. Строительные организации пусть строят там, где нужна рабочая сила. Нам надо рассредоточить по всей стране трудовые ресурсы, и так почти 20% населения живет в Минске. Это ненормально. Мы соберем туда всех людей, а в регионах ничего не останется, поэтому мы спокойно, потихоньку там сворачиваем, где-то разворачиваем больше строительства жилья.



Впрочем, среди работников завода немало молодежи — все-таки стремятся вернуться в родной город. Это не удивительно, в Солигорском районе живут самые богатые люди Беларуси. Сухие цифры статистики: средняя зарплата в районе — самая высокая среди всех регионов Беларуси — больше 7 миллионов. На Беларуськалии в среднем получают 13 миллионов.

Солигорск — город с развитой социальной инфраструктурой. В медицине — это недавно модернизированная районная больница, детская и три городские. Работники Беларуськалия обслуживаются в специальной поликлинике. Есть и уникальная спелеолечебница, здесь поправляют здоровье не только белорусы. География заявок — от Японии до Америки. Местные жители здоровый образ жизни поддерживают не только благодаря современным медучреждениям. В небольшом городе — ледовый дворец, 2 легкоатлетических манежа, 4 бассейна и 2 стадиона. Кстати, местная футбольная команда «Шахтер», обладатель кубка Беларуси, недавно играла на новом стадионе в Борисове. Журналисты спросили, появится ли в Солигорске такой объект?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас мы приостановили все эти спортивные и культурные объекты. Оперный театр модернизировали, музей ВОВ сдаем, потому что надо было — молодежь забывает об этой победе. Много чего построили, ЧМ провели (сколько построили). Очень много на социальную сферу затратили, надо, чтобы эти были объекты задействованы и дали тот эффект, на который мы рассчитывали. Давайте остановимся с социальными объектами и обратим внимание больше на производство — то, что деньги дает. Сегодня вот они вложили, вроде бы не надо было, а сейчас спрос на сложное удобрение, гранулированное. И только в Беларуськалии оно есть. Даже Европа берет. Наши расчухались тоже, начали покупать. Уже не хватает, уже стоит вопрос, как расширять это производство, поэтому надо вкладывать сейчас больше в производство и валютоокупаемые проекты. Надо стабилизировать ситуацию и на рынке валют, чтобы золотовалютных резервов у нас хватало.

В 2013 году, впервые после 1986 Солигорску удалось перешагнуть демографическую яму. Кстати, в небольшом городке — больше 30 детских садов, 10 школ, лицей и три гимназии. А вот места отдыха вокруг города, куда можно было бы выехать с семьей, не благоустроены. Есть лишь один детский пляж. Журналисты попросили помочь с решением этого вопроса, ведь по поручению президента в городе уже удалось построить учебно-педагогический комплекс.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я думаю, Семен Борисович, это услышал. Шапиро губернатор ваш, они с руководителем вашего района эту проблему решат. Хотелось бы за один месяц. В течение месяца вам оборудуют места для того, чтобы вы уже в этом году могли омыть ноги в своем озере.

Журналистов интересовала и проблема распространения наркотиков, а именно — спайса. Президент рассказал,что уже скоро на государственном уровне будут приняты жесткие меры. Рабочие завода интересовались вопросами начисления пенсий. Все просьбы взяты на карандаш. И будут решены в ближайшее время. Напоследок подарок Президенту от калийщиков — сувенир, сделанный из соли, и атрибутика шахтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.