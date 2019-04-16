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Президент Беларуси 16 апреля направился с официальным визитом в Турцию

16 апреля 2019 06:26
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Новости Беларуси. В Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси 16 апреля направился с официальным визитом в Турцию-1

Встреча двух лидеров пройдет в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми проектами. Особое внимание – инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли.

Президент Беларуси 16 апреля направился с официальным визитом в Турцию-4

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. И сегодня же в Анкаре пройдет встреча деловых кругов двух стран.

# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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