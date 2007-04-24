Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту

Стратегические задачи построения сильного независимого государства остаются неизменными.

Глава государства обратился с традиционным ежегодным Посланием к народу и парламенту. Александр Лукашенко зачитал его на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

В присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания, правительства, руководителей госорганизаций и крупнейших промышленных страны Президент представил развернутую картину о положении дел в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики страны.

10-е юбилейное Послание к белорусскому народу и Национальному собранию Президент сегодня начал со слов соболезнования родным и близким первого президента России. Борис Ельцин был не только другом Александра Лукашенко, но и ярым сторонником Союзного государства. Именно при нем были сделаны первые шаги в Союзном строительстве. Президент подчеркнул, что братские отношения с Россией непоколебимы, несмотря на нефтегазовый конфликт в начале года.

Традиционно речь Президента делится на три части: внешняя и внутренняя политика, а также экономика. География белорусских интересов в этом году значительно расширилась. Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-восточная Азия. В этих регионах наша страна ищет и находит друзей. Впрочем, и отказываться от сотрудничества со своими традиционными партнерами - странами СНГ - Беларусь не собирается.

В этом году многое сделано для того, чтобы диверсифицировать поставки энергоресурсов. Без углеводородного сырья наша страна в случае форс-мажорных обстоятельств не останется - подчеркнул Президент. Главное в экономике - энергоэффективность производства и расширение экспортных поставок. На внешних рынках белорусы должны проводить более агрессивную политику. А о льготах и субсидировании отечественным предприятиям придется в скором времени забыть. Исключение будет сделано лишь для наукоемких производств.

Для Правительства Послание Президента - своеобразное руководство к действию. Необходимо направить усилия на построение эффективной экономики. С начала года на многих предприятиях отмечается снижение рентабельности. С новыми вызовами Правительство в полной мере не справляется, - делает вывод Александр Лукашенко. Финансовое оздоровление убыточных производств - первостепенная задача.

Беларусь продолжит построение социально-ориентированного государства. Однако в новых условиях и самим белорусам необходимо стать экономными. В послании Президент часто обращается к народу. От того, как мы будем работать, таким будет и уровень жизни.

Основу нынешней социальной политики должны составить инвестиции в развитие. Глава государства назвал отрадным тот факт, что в Беларуси наметилась тенденция к увеличению количества заключаемых браков, а также рождаемости, причем не только в столице, но и в регионах. В минувшем году впервые за последнее десятилетие в стране увеличилась рождаемость и снизилась смертность.

Анализ сделанного и ключевые вопросы стратегии государства на ближайшую перспективу - так вкратце можно охарактеризовать содержание ежегодных посланий Президента белорусскому народу и национальному собранию. Однако, каждое из них, не исключая и Послание-2007, имеет свои особенности.