Новости Беларуси. Президент Франции Франсуа Олланд анонсировал новую встречу лидеров «Нормандской четверки». В центре внимания политиков снова будет Украина и минские соглашения. Об этом глава пятой республики заявил на полях саммита большой двадцатки в Китае.

«Украинский вопрос» стал одной из тем разговора участников G-20 – без прорывов, но с надеждой на решение. Также многие лидеры, в частности Владимир Путин и Барак Обама, провели двусторонние встречи. Состоялся диалог в закрытом для прессы режиме, но из кулуаров стало известно, что в деловом тоне лидеры обсудили одно из главных потрясений последних лет – войну в Сирии.

Саммит большой двадцатки в Китае завершится 5 сентября вечером подписанием итогового документа. В нем главы государств-участников отразят главные направления развития международной экономики на ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ