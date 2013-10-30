Президент Эквадора прибудет в Беларусь 30 октября с двухдневным официальным визитом

Новости Беларуси. Президент Эквадора прибудет в Беларусь. Официальный визит продлится два дня. Как ожидается, 31 октября с Рафаэлем Корреа Дельгадо встретится глава белорусского государства. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. А затем президент Эквадора посетит ряд объектов в Минске.

Это ответный визит на высшем уровне. Александр Лукашенко побывал в Эквадоре в июне 2012 года.

Основу товарооборота Беларуси и Эквадора составляют поставки калийных и азотных удобрений. Аналитики отмечают, что структура экономики страны у Тихого океана похожа на венесуэльскую, что свидетельствует о высоких потенциальных возможностях продвижения продукции белорусского машиностроения. Важной областью сотрудничества могут стать услуги по разведке и добыче нефти и других полезных ископаемых, а также по строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Уже сегодня в Эквадоре работают наши подразделения по разведке природных ископаемых. Речь прежде всего идет о поиске нефтяных месторождений. Мы прорабатываем возможности обеспечения этих месторождений необходимой сервисной инфраструктурой, включая бурение скважин и их обслуживание. Отдельным направлением являются перспективы взаимодействия в строительной сфере. Мы прорабатываем с нашими эквадорскими партнерами возможность строительства двух заводов по цементно-стружечным плитам.

Марко Антонио Браво, руководитель пресс-службы президента Республики Эквадор:

У двух наших президентов, Рафаэля Коррея и Александра Лукашенко, сложились дружеские отношения. Деловым кругам хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы рассмотреть самые различные сферы сотрудничества.

У нас предварительно запланирован визит на завод «МАЗ», в частности, цех по производству автобусов. В этом продукте заинтересован Эквадор.