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7000 человек уже выдвинули свои кандидатуры на выборы в местные Советы

29 декабря 2017 06:41
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Новости Беларуси. Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуто уже более 7000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7000 человек уже выдвинули свои кандидатуры на выборы в местные Советы-1

Чаще всего самовыдвиженцы выбирают сбор подписей. Таких около 70 %. Трудовые коллективы направили 28 % от общего числа всех претендентов на депутатский портфель. А от политических партий — почти 2 %.

К слову, для выдвижения можно использовать два или сразу все три способа. Период выдвижения кандидатов в депутаты стартовал 10 декабря и завершится 8 января. Местные выборы пройдут в стране 18 февраля. Так, в общей сложности будет распределено около 18 тысяч мандатов.

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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