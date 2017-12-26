Посол Суриков о выборах президента России, отстранении сборной от ОИ-2018, и почему проведёт Новый год в Сибири

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Добрый вечер.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Добрый вечер.

Егор Хрусталёв:

Большое спасибо за то, что в эти предновогодние дни нашли время на эту встречу.

Александр Суриков:

Это – нужное дело. В первую очередь, это ж – праздник для наших народов: и для россиян, и для белорусов, – скоро будет.

Егор Хрусталёв:

Александр Александрович, 2017 год был наполнен разными событиями: и замечательными, и достаточно досадными. Но, если сконцентрироваться на отношениях России и Беларуси, какие события или просто информационные поводы Вы бы определили, как самые значимые, в первую очередь?

Об итогах сотрудничества Беларуси и России в 2017 году

Александр Суриков:

Как самые значимые я определил, всё-таки: мы с вами входили в 2017 год с непогашенными спорами в газовой плоскости и, слава Богу, их разрешили. И было хорошее информационное сопровождение вопроса – как он разрешился в апреле 2017 года. И это – одно из хороших событий. Кроме того, исчезла, как бы, отчётливая политизация системы проверки и поставки более качественных продуктов. Я имею в виду – продовольственные продукты на российские и белорусские рынки. То есть, наши службы санитарные, сельскохозяйственные, которые занимаются этим вопросом, стали работать более сухо, информационно, без политической оценки того или иного вопроса. И нет этих вспышек в политической плоскости по поводу освещения работы или Россельхознадзора, или белорусского соответствующего ведомства. Вот, наверное, вот эти два. И третье – это, наверное, всё-таки, хорошее информационное сопровождение, нацеленное против домыслов всяких про учения «Запад -2017». Там же выдумывали неизвестно что, честно говоря, даже стыдно иногда за Ваших коллег – журналистов с Запада. Ну, там такие глупости выдумывали! Но обе службы – и российская, и белорусская, то есть, корреспонденты, всё-таки создали нормальную ситуацию, и сумели этот тренд, в конечном итоге, совершенно идиотский, переломить.

О выборах президента России

Егор Хрусталёв:

Александр Александрович, в следующем году в России – президентские выборы. Безусловно, чувствуется оживление политической жизни. Поскольку мы находимся практически в одном информационном пространстве, граждане Беларуси видят многочисленные ток-шоу, общественно-политические передачи. Мы тоже чувствуем это оживление. Но скажите, насколько у нас, если судить только по средствам массовой информации, складывается объективная ситуация? Потому что, если смотреть ток-шоу, дебаты, выступления кандидатов в кандидаты, можно подумать, что ситуация напряжённая, даже жёсткая конфронтация существует в обществе.

Александр Суриков:

Я, думаю, что это, как бы, не соответствует истине. Я вот хорошо знаю наших ведущих оппозиционеров российских. Михаила Касьянова – бывший премьер, выпал, выбыл из обоймы власти – сразу, вот я тебе и оппозиция. Боря Немцов – бывший губернатор и бывший первый вице-премьер…

Егор Хрусталёв:

Вы были знакомы с ним?

Александр Суриков:

Конечно. Выпал из обоймы власти – вот тебе, сразу, оппозиция, вдруг. С чего бы это? То было абсолютно точно по пути ему с властью, а потом вот это самое. Или Ларионов – то же самое: выпал из обоймы советников президента – и сразу, вот тебе, оппозиция. Поэтому, вот из этого ряда, наверное, Ксения Собчак, которая, наверное, в какой-то в мере, последователь своего папы – тот был ярым демократом, хотя, на выборах первых же проиграл реальному кандидату Яковлеву Володе, который занимался реальным жилищно-коммунальным хозяйством. То есть, теория от практики сильно отличалась. Вот эти люди, оппозиционеры, реальной оппозиции в России не представляют. Несмотря на все усилия собственные, в первую очередь, на всяких каналах продемонстрировали, что они вот имеют свои точки зрения. Они имеют на них право – на эти точки зрения, но это вовсе не значит, что в обществе они доминирующие и вызывают реальную борьбу мнений среди избирательного общества. Среди избирателей этого нет. Реальные рейтинги эти людей, ну, я думаю, не превышают, как показывают социологические замеры, 1% – это ошибка измерения в выборных кампаниях. Не более того. Поэтому не надо, на мой взгляд… Народ российский и эти люди – это апологеты, это – разные сферы. Поэтому то, что пытаются они из себя представить, никак не соответствует настроениям общества. И не являются тем, к чему бы следовало присмотреться, там какие-то выводы сделать, позаимствовать – это совершенно не то.

Об отстранении сборной России от ОИ-2018

Егор Хрусталёв:

Александр Александрович, в Беларуси с недоумением и, в общем-то, даже с негодованием приняли новость о том, что сборная России не примет участие в зимних Олимпийских играх. К тому же, отстранение наших спортсменов, белорусских спортсменов также имело место быть, хотя через суды некоторым удалось восстановить своё честное имя. Это совершенно очевидный такой сильнейший политический удар, направленный, в первую очередь, наверное, на самосознание любителей спорта в России, на их самомнение какое-то. Вот удастся ли достигнуть своей цели этим ударом? Как Вы ощущаете настроение любителей спорта в России?

Александр Суриков:

Конечно, это обидно для любителей спорта, что команда Российской Федерации по значительно надуманным причинам не будет участвовать, как команда, в Олимпийских играх в Южной Корее. Было, есть и будет, что спортсмены, выработав… А, честно говоря, человеческий потенциал в спорте, ну, практически, исчерпал себя. Нужны дополнительные вещи, которые могли бы организм простимулировать на новые достижения. Допинги являются одним из этих вот стимулов для этого. И они применялись, применяются, применяться будут в различных, по мере распознавания (другой придёт и так далее) сферах спорта. И это – дело каждого спортсмена, его тренера и врача, но это не позволительно делать. Надо соревноваться всем в равных условиях. А обвинение России в государственной программе поддержки допинга – ну, это просто глупость, совершенно. Несерьёзное это дело. Поэтому такое непонятное для меня, положим, решение, отдающее сильно политическим акцентом, в первую очередь, нацелено на то, чтобы, всё-таки, возбудить умонастроения у любителей спорта против действующей власти в России, тем более, что на носу у нас выборы президента – это, в первую очередь. Вот, и попытаться на этом фоне создать более серьёзное оппозиционное настроение. Я думаю, что этого не получится. Да и спортсмены, всё равно, МОК допущены, но не как команда России, а так, в индивидуальных соревнованиях, в командах – хоккей и так далее. Но люди будут судить по выступлениям наших спортсменов, в первую очередь. Ну, и нам надо бороться, чтобы вот эти глупые обвинения с нас сняли, и в будущем спорт был, всё-таки, без политики.

О чемпионате мира по футболу в России

Егор Хрусталёв:

Уникальное спортивное событие в России в следующем году – чемпионат мира по футболу. Вы будете на своём рабочем посту или, всё-таки, отправитесь на трибуны в России где-нибудь поболеть?

Александр Суриков:

Если бы мне удалось, я бы, конечно, с удовольствием отправился бы на трибуны. Но как сложится, посмотрим. Поболеть бы неплохо. Это – гигантское зрелище для всего мира, и хотелось бы посмотреть его наяву.

О точках зрения людей, телеканалов и властей Беларуси и России

Егор Хрусталёв:

Вы знаете, время от времени, когда выходят такие материалы на российских телеканалах или в иных средствах массовой информации, или, к примеру, какой-то чиновник может сделать какое-то заявление, мы в Беларуси, конечно, немножко недоумеваем. Мы, конечно, страна значительно меньше, чем Российская Федерация, и нам очень сложно себе представить, что, допустим, какое-то средство массовой информации или какой-то чиновник самостоятельно может делать какие-то достаточно важные заявления, не согласовав, скажем так, на самом верху. При этом у наших президентов, насколько мы понимаем, достаточно хорошие личные отношения, товарищеские – значит ли это, что существуют силы, как в России, так и в Беларуси, которые самостоятельно пытаются играть какую-то игру и разваливать этот процесс единения?

Александр Суриков:

Видимо. Видите ли, ведь право на собственную точку зрения имеет и каждый гражданин: и Российской Федерации, и Республики Беларусь. Право на собственную точку зрения может, наверное, иметь и канал – российский или какой-то белорусский канал. Но это – не решение вопроса. Это – право на точку зрения. Отражает ли эта точка зрения вопрос решения? Нет. Вопрос решения отражает точка зрения власти: или межправительственное соглашение, или государственный договор, или соответствующие программы, или договорённости. А канал (российский, белорусский) – это, наверное, точка зрения журналиста. Я должен сказать, что к глубокому моему сожалению, что в России – больше, в Беларуси – меньше, есть достаточное количество и журналистов, и не журналистов, и государственных деятелей – противников интеграции. Они имеют, наверное, право на точку зрения, но народы России и Беларуси имеют свою точку зрения на это дело, которое олицетворяют наши президенты. Вот последние социологические измерения показывают, что примерно 65% россиян хотели бы в мире, дружбе, братстве, в союзе жить с Беларусью. Такое же примерно количество белорусов хотели бы жить в мире, братстве, дружбе в Союзном государстве с Россией. Это точка зрения отражается и нашими президентами.

О сотрудничестве регионов Беларуси и России

Егор Хрусталёв:

Александр Александрович, в России есть регионы, которые вполне могут сравниться с Беларусью. Вы являетесь одним из организаторов и, естественно, участником встреч глав регионов с президентом Беларуси. Скажите, действительно получается так, что вот из-за того, что главы регионов значительно более мобильны, чем, к примеру, главы белорусских регионов, эти отношения двигаются более динамично, чем продвигаются соглашения на самом высоком уровне, на уровне первых лиц. И какой регион, или какие регионы Вы бы назвали, скажем, первенствующими в отношении сотрудничества с Беларусью?

Александр Суриков:

Трехуровневая идёт интеграция, как бы. Если так можно сказать. На государственном уровне – это форматы встреч двух президентов, союзное правительство, союзные парламенты и так далее. Это более сложный формат, тяжело организовываемый. Потому что там много-много заморочек протокольных. Более мобильны, безусловно, встречи на уровне регионов, ещё более мобильны встречи на уровне муниципалитетов в городах районов. Вот наиболее плодотворным форматом, который развивает, как бы, межгосударственный формат, является межрегиональный формат, безусловно. Вот в прошлом году было 40 с лишним делегаций российских регионов сюда. Это вовсе не значит, что белорусские менее мобильны. Есть колоссальное количество встреч и поездок белорусских регионов в Россию. И это правильно. Потому что они ближе к конкретному действию. Пусть это действие даже провозглашено межгосударственными движениями, они его реализовывают. Наиболее продвинутыми в области взаимоотношений, если отбросить сырьевые вещи – я имею в виду нефть и газ – является, всё-таки, как мне кажется, Санкт-Петербург, Московская область, город Москва, Нижний Новгород, Татарстан, Брянск – на связях с белорусскими регионами. И целый ряд других. И в 2017 году делегаций российских регионов будет далеко за 40, которые приезжали сюда и выстраивали свои задачи на стыке со своими белорусскими коллегами. Да ещё теперь каждый год состоится Форум регионов России и Беларуси. В 2018 году он будет в Могилё ве в сентябре, а в 2017 году был в Москве. То есть, это – очень нужные и хорошие вещи.

О Новом годе в Сибири

Егор Хрусталёв:

Александр Александрович, если я не ошибаюсь, Вы, наверное – старейшина в дипломатическом корпусе Беларуси. Работаете в Беларуси долго, наверное, привыкли уже к Минску. Но как Вы встречаете Новый год? Вы едете домой, остаётесь в Минске? И, в общем-то, что бы Вы хотели, пользуясь случаем, пожелать белорусам в наступающем?

Александр Суриков:

Да, я 11 лет уже в Беларуси работаю. Я являюсь дуайеном дипломатического корпуса. Это – не главным, как бы, это – старшим по сроку службы здесь. И там у нас есть такие дуайенские полномочия небольшие, и мы – старший посол, вроде. Традиционно Новый год провожу у себя на Родине – в Сибири. Ну, потому что он более похож на Новый год: снег, мороз – там всего хватает, чего не всегда можно увидеть в Беларуси в новогодние дни. Поэтому и этот Новый год я буду проводить в Сибири со своими родными, близкими и так далее. А пожелать я бы хотел и россиянам, и белорусам, учитывая нашу… Сложно измерить годами братские отношения, и вот Союзное государство, и всё вместе между нами… Пожелать того, чтобы мы понимали, что наша дружба крепнет и это показывают социологические измерения, и братство крепнет, и родственные связи крепнут, и пожелать здоровья, радости, счастья. А самое главное, каждому гражданину России и Беларуси –исполнения всех желаний, задумываемых, как всегда, перед Новым годом – на их благо, каждой семьи и каждого человека.

Егор Хрусталёв:

Большое спасибо за Ваше время. Позвольте поздравить Вас с наступающим Новым годом. А также – Вашу семью. Пожелать также всего самого наилучшего, крепкого здоровья и благополучия.

Александр Суриков:

Спасибо.