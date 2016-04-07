Президент Беларуси посетил МАЗ и поставил конкретные задачи перед всеми игроками машиностроительного рынка

Новости Беларуси. Инвестиции только под конкретные рынки сбыта. Такое условие перед Минским автомобильным заводом 7 апреля поставил Президент. Александр Лукашенко ознакомился с новейшими образцами техники, которая производится в нашей стране, и, конечно, поинтересовался состоянием дел в машиностроении в целом.

Там же глава государства, пообщался с коллективом предприятия. Ответил на волнующие людей вопросы. Сохранятся ли ранние пенсии для тех, кто работает на вредном производстве и будет ли поддерживать государство льготное строительство жилья?

Посещение МАЗа главой государства анонсировалось еще в прошлом году. Проблемы у предприятия есть. Среди всех белорусских машиностроителей — показатели едва ли не самые низкие. Впрочем, на примере МАЗа можно говорить и об общих проблемах нашей промышленности.

Потому на выставке, приуроченной к визиту, выстроились образцы других белорусских гигантов. Время для посещения выбрано не случайно. Проблемы назрели, назрела необходимость для конститутивного диалога, обсуждения предложений и, конечно, принятия решений. Перед тем, как делать выводы, глава государства приезжает, чтобы выслушать каждого, и производителей, и чиновников. И лично посмотреть, чем сегодня живет МАЗ. И буквально с порога, едва приехав на предприятие, Президент обращает внимание на новый асфальт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что не рвет сейчас асфальт новый. У меня один вопрос: вы ж уже деньги зарабатываете, я так понимаю, что даже на асфальт хватило? Или это – запах вот я слышу – перед приездом Президента?

Новому дорожному покрытию — всего полторы недели. Оно и понятно: асфальт износился. Это не роскошь, это необходимость. Но повод вспомнить привычное требование ко всем: хозяйский подход и никакой показухи.

Чуть позже Президент отклонится от маршрута. По дороге в цех — импровизированная экскурсия. Лично глава государства захочет посмотреть всю территорию и самые отдаленные уголки МАЗа. Ведь порядок должен быть везде. С этого и начинается экономика.

Что касается самой экономики, на предприятии оставляет желать лучшего. Руководство и не скрывает. Решить проблемы в прошлом году смогли только с помощью государства. Господдержка помогла рассчитаться с банками. Во втором полугодии наметилась положительная динамика.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - Управляющая компания холдинга «БелАвтоМаз»:

Удалось значительно снизить как склады, так и дебиторскую задолженность. То есть я склады не просто отгружал своим дилерам, торговым домам, это склады с учетом моих дилеров, но то, что падала дебиторская задолженность, это говорит, что мне гораздо больше возвращалось денег. Мне денег возвратилось на два триллиона больше, чем я отгрузил продукции.

Нарастили экспорт, увеличили прибыль, улучшили сальдо. Благодаря антикризисным мерам, начало года мазовцам тоже внушает оптимизм. Объемы производства, правда, снизились, но и дебиторская задолженность не растет. С банками рассчитываются вовремя.

Отношения с банками – это вообще всегда актуальная для производителей тема. Вот и сегодня, на примере МАЗа поднимают вопрос о процентах и марже при покупке агротехники в лизинг. Есть покупатели, по сути, готовый контракт. Чтобы его реализовать в рамках объективной процентной ставки, нужна помощь правительства.

Любой производитель, и не только белорусский, сегодня борется за рынок. На традиционных для нас рынках конкуренция тоже растет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не успел сюда прийти – журналистам важно – вы мне начали рассказывать про Россию. Да очнись! 25 лет мы уже независимое государство. И мы не часть России. У России свои проблемы. Да, это там рынок, который вы кинули, сдали. И кивать тут не на кого – ты министром был тогда. Мы сдали этот рынок. Сегодня этот рынок легко отвоевать. Очень легко российский рынок отвоевать. Но туда надо продать качественную, красивую, надежную технику. Понимаешь? Вот тебе надо взять и сказать: «Ребята, я вам продаю. Вот минимальная цена». Она будет примерно, если ты мероприятия эти реализуешь по снижению себестоимости и не бешеному увеличению цены. Цена зависит от спроса. Но ты должен привезти красивую, качественную технику по конкурентной цене. Но главное сказать: «Ребята, я вам даю пять лет гарантии».

Чтобы выйти на новые рынки, сборочные предприятия в Польше – это откроет рынок ЕС. Соглашение с Вьетнамом позволит укрепить позиции в Азии. МАЗ — предприятие государственное, а значит, и задачи у него не те, что у частника. С позиции государства - оценка работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты государственное предприятие. У тебя не стоит задача на яхтах кого-то возить, на самолетах, чтоб летали, чтоб разворовывалось, раскладывалось по карманам. Тебя минимум просят: сохрани трудовые коллективы, плати зарплату, производи хорошие товары, продавай. Вот в чем вопрос. Даже не будем тебе доводить количество, хотя без количества не может быть и денег. Ладно. Это твое дело. Но ты сохрани трудовой коллектив. Плати народу зарплату, не сокращай рабочие места.

Сегодня на МАЗе каждую машину производят по пожеланиям заказчика. Но и этого мало, нужны новые идеи. Есть предложение по переводу техники на сжиженный газ. В эксплуатации такие машины станут значительно дешевле. Конечно, нужны технологии, соответствующие заправки.

Дмитрий Катеринич:

Нужны криогенные баки, и мы можем их делать. Никто пока, кроме Италии, в Европе не делает. В России не производят. Мы будем для автомобилей, для своих автомобилей, будем производить эти баки. Мы будем производить небольшие цистерны для транспортировки. Мы будем мобильные заправки производить.

Александр Лукашенко:

Хорошо. Когда это будет?

Дмитрий Катеринич:

Мне осталось закупить около 20% оборудования. Там очень сложная технология. И сертифицировать свою лабораторию. В этом году обещаю это сделать.

Рассмотрят даже вариант строительства профильного завода. Пробную технику на таком виде «топлива» не только автомобили, но и тракторы пообещали произвести через год. В сельском хозяйстве затраты на топливо — в списке основным. Испытать новинку решено на трех крепких хозяйствах.

Сам газ, правда, не сжиженный, а сжатый, уже оправдал себя на столичном коммунальном транспорте. Новые образцы теперь предлагают и в таком топливном варианте. Впрочем, новые тенденции — это еще и электродвигатели. Особенно актуально для страны, в которой строится АЭС. Избытки электроэнергии могут использовать на транспорте. Так что скоро на наших улицах могут появиться электробусы. Для реализации всех задач, конечно, нужна модернизация. А это затраты. Президенту продемонстрировали автомобиль с новой кабиной. Для того, чтобы наладить оптовое производство, нужно около 80 миллионов долларов.

Мы, применяя двигатели Евро-6, просто не можем вписаться в габариты старой кабины с блоком системы охлаждения, с блоком радиаторов.

Есть предложения по модернизации литейного производства. Причем, промышленники задумались о едином современном предприятии, которое будет обслуживать нужды всех белорусских заказчиков. Продемонстрировали и еще один опытный образец. Совместная разработка с белорусскими учеными. Для испытаний автомобиля такой длины нужна даже корректировка допустимых габаритов. В европейских странах, например, в Швеции, нормы уже соответствуют. Выгода для транспортников очевидна: вместо двух машин — одна.

Дмитрий Катеринич:

Чем она хороша эта тележка? Она управляема. Вот представьте: такой длины пояс на поворотах срезает же угол, и поэтому эксплуатировать нельзя такие длинные тележки.

Свои новинки показали и другие белорусские гиганты. Сжатые рынки, конечно, затрудняют жизнь БелАЗу, но непроходимых путей для белорусского флагмана не существует. Уже по началу года понятно: по сравнению с прошлым годом рентабельность возрастет. Предприятие развивается, в проекте строительство нескольких заводов. А новые модели, несмотря на конкуренцию, покоряют своих заказчиков. Модель, испытанная в прошлом году, в кемеровской области зарекомендовала себя выше всяких похвал. После некоторых незначительных доработок, получили заказ еще на несколько образцов.

Очень заинтересовались. Сначала относились к этому вопросу так – игрушка. Придумали белорусы и решили удивить весь мир. Удивили весь мир.

Белорусская коммунальная техника завоевывает рынки, а еще решает важную для всех производителей задачу. Увеличивает долю отечественных комплектующих. Производить все необходимое на месте — это значит снизить себестоимость. А, кроме того, так проще контролировать качество. Цена+качество — известная формула успеха.

Мы конкурентоспособны на любом рынке. В этом году мы реализуем поставку в Бангладеш на 50 млн. долларов. Сейчас подготовим договор на поставку в Зимбабве, 57 млн.долларов. Уже подписанный.

Гомсельмаш предлагает маленький недорогой комбайн. Он отлично сработает на рынке Казахстана, на Азиатском рынке. Там особые условия уборки урожая. Впрочем, у белорусских фермеров он тоже может вызвать интерес.

Было требование, в том числе некоторых губернаторов, – дайте нам дешевые комбайны. Маленькие, дешевые. Нам нужны.

Возле техники тракторного завода — очередное предложение. Актуальное для всех. В качестве эксперимента может быть опробовано в этом холдинге.

Новые возможности могут быть и у «Джили». На базе завода, готовятся производить и новые модели. Идут переговоры и с новыми производителями. Машины себя зарекомендовали. Президент поручает: обновление парка всей вертикали власти, только отечественными авто. Образцами техники Президент не ограничился. Отправился в цех. Посмотреть производство.

Результат работы предприятия зависит от качества работы каждого сотрудника. Чтобы выстоять в непростых внешнеэкономических условиях, нужны коллективные усилия. Государство готово оказать машиностроительным предприятиям и финансовую поддержку. Но условия жесткие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы получите деньги, возможно, и китайские. Кредиты, которые мне представил Си Цзиньпин по линии КНР, у нас несколько миллиардов долларов. Но вы их получите только тогда, когда с другой стороны покажете, что у вас есть рынки, куда вы сбудете эту продукцию, продадите. В противном случае, извините меня, я вам ни копейки не дам. Я не могу вложить сюда очередной раз сотню миллионов долларов. Вы тут создадите некий продукт и поставите на склад. А еще хуже – просто проедите. Ну, хорошо, на полгода хватит. А что дальше? Поэтому вы должны четко понимать. Если вы одалживаете деньги под какой-то продукт, под какой-то автомобиль, вы мне должны доказать, что, произведя его, завтра вы его продадите. Куда? Контракт? Сколько получите?

От масштабных финансовых вопросов – к личным житейским проблемам. Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом завода. Говорили действительно о важном. Один из вопросов – возможность льготного кредитования строительства жилья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Льготный кредит – по мере возможности. Наверняка, есть такие люди. И это шанс. Собрать, как угодно, эти деньги, двух-, трехкомнатную квартиру, если возможно, для детей, для кого-то там построить. Это вариант. Возможно, какие-то другие варианты. Если они будут мне приемлемы, не мне – бюджету нашему, вы скажите. Я вас всегда поддержу. Поэтому мы будем стараться сделать максимум. Пусть ваш генеральный директор вместе с профсоюзным комитетом подумают, как вот сделать эти первые шаги, чтобы вы хоть увидели какой-то свет в конце тоннеля в этом плане. И если будет возможно, то мы вас поддержим.

36 лет на одном рабочем месте. На завод пришел еще учеником. Пришлось работать и на устаревшем оборудовании, и на вредном производстве.

Будет ли сохранен пенсионный возраст для рабочих, которые работают в трудных, сложных, вредных условиях труда?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем модернизировать литейное производство. Будем модернизировать так, чтобы вам не делать льготу по возрасту. Ну, а те, кто сегодня в таких условиях работает, как было, так и будет у них эта льгота сохранена. Только приподнята вот в будущем году на полгода. Но по отношению ко мне, к другим, эта разбежка останется. Если, допустим, кто-то в 60 лет уходил, мужик, на пенсию, а вы в 50 – 10 лет разница. Она 10 лет так и останется. То есть вы эту льготу будете иметь.

Александр Лукашенко констатировал: ситуация в мире непростая. Главная причина того, что происходит в белорусской экономике, кроется во внешних факторах. В том числе, ситуация на российском рынке, куда поставляется около половины белорусской продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нельзя быть зависимыми от одного рынка. Нам нельзя быть все время зависимыми от одного предприятия. Поэтому я все время, вы по телевизору, наверное, слышите, говорю – диверсификация рынка. Надо уходить на другие рынки. Надо их завоевывать. Надо биться там. Тем более трудно, что он сейчас сжался. Причем сжался очень сильно. Генеральный директор БелАЗа пример приводил: если раньше они продавали 25 или сколько тысяч, то сейчас они продают около 4 тысяч. Вы представляете? С 25 тысяч БелАЗов в мире рынок упал до 4 тысяч. И там они топчутся пять крупнейших фирм. С этими Катерпиллерами и Камацу им приходится воевать. И выходить надо на новые рынки. От этого никуда не уйдем.

Вместе с тем глава государства подчеркнул: еще одна причина многих проблем - в недостаточном контроле качества на самих предприятиях. К слову, МАЗ – один из белорусских брендов, поэтому сохранить производство нужно любой ценой. По мнению Президента, стабильная работа производства – это не только экономическая база, но и рабочие места для будущих поколений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

МАЗ, как и БелАЗ, как и «Мотовелозавод», это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда. Как некоторые мне писали, это еще и безопасность нашей страны. А самое главное – это высочайший технический уровень нашего народа. Прежде всего. Вы должны сохранить это предприятие. Это первое. Второе. Мы это предприятие должны обновить насколько это возможно. Мы должны придать ему новое лицо. Но вот с этих конвейеров должны сходить полностью белорусские машины высочайшего качества. И это вторая вам задача. Качество – ваша ответственность.

Мнения чиновников, производителей, да и самих рабочих завода услышаны. У всех заинтересованных сторон есть время обдумать предложения. Делать выводы и принимать решения будут на совещании. Правда, кроме присутствующих здесь мнений, там учтут еще дилерский взгляд на качество техники. А главное – мнение самих покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.